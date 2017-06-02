Житель Ветковского района при оформлении авто в ГАИ украл барсетку с деньгами

За кражу чужой барсетки, в которой были документы и четыре тысячи долларов, 25-летний сельчанин приговорен к двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.





Приговор пока не вступил в законную силу, может быть обжалован или опротестован.

Кража была совершена в марте 2017 года в здании ГАИ. Житель Ветковского района часто ездил на заработки в Россию. После очередного возвращения с российских строек он отмечал свой приезд с друзьями, которые посоветовали ему приобрести автомобиль «Москвич». Транспортное средство нужно было зарегистрировать в ГАИ, куда и отправились всей компанией. На стойке регистрации в здании ГАИ молодой человек заприметил барсетку и решил прихватить ее.

Обвиняемый четыре дня жил, ни в чем себе не отказывая: покупал дорогой алкоголь, продукты. Подъезжая автостопом, за услугу заплатил сто долларов. В итоге за четыре дня он потратил тысячу долларов. Остальные три тысячи изъяли милиционеры и вернули законному владельцу.