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В гомельском центре профилактической дезинфекции провели акцию "Право на здоровье"

03.06.2017 08:32 — Новости Общества | Tut.by  
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26 человек без определенного места жительства, среди которых семь женщин, прошли санитарную обработку и получили мотивационные пакеты, пишут «Гомельские ведомости».


— Цель акции — является выявление новых случаев туберкулеза, а также санитарная обработка людей данной категории и лиц, которые относятся к уязвимой категории, — отметила главный специалист службы сестер милосердия Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Елена Тимошенко.

Во время акции «главные герои» мероприятия приняли душ, в передвижном аппарате «Пульмоскан» прошли флюорографическое обследование, получили новую одежду и мотивационные пакеты с набором гигиенических принадлежностей. Случаев туберкулеза не выявлено, а вот педикулез обнаружен у семерых человек.


Организаторами акции, которая проходит ежеквартально, выступают Гомельская областная организация Белорусского Общества Красного Креста, УВД Гомельского облисполкома, Гомельская областная туберкулезная клиническая больница и Гомельский областной центр профилактической дезинфекции.

 
 
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26 человек без определенного места жительства, среди которых семь женщин, прошли санитарную обработку и получили мотивационные пакеты.

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