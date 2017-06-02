26 человек без определенного места жительства, среди которых семь женщин, прошли санитарную обработку и получили мотивационные пакеты, пишут « Гомельские ведомости ».





— Цель акции — является выявление новых случаев туберкулеза, а также санитарная обработка людей данной категории и лиц, которые относятся к уязвимой категории, — отметила главный специалист службы сестер милосердия Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Елена Тимошенко.

Во время акции «главные герои» мероприятия приняли душ, в передвижном аппарате «Пульмоскан» прошли флюорографическое обследование, получили новую одежду и мотивационные пакеты с набором гигиенических принадлежностей. Случаев туберкулеза не выявлено, а вот педикулез обнаружен у семерых человек.





Организаторами акции, которая проходит ежеквартально, выступают Гомельская областная организация Белорусского Общества Красного Креста, УВД Гомельского облисполкома, Гомельская областная туберкулезная клиническая больница и Гомельский областной центр профилактической дезинфекции.