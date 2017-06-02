Просто о здоровье: о чем сигналит артериальное давление

Артериальное давление — важнейший показатель нашей жизни. В каком бы состоянии ни поступил пациент — просто пришел на прием, или был привезен на скорой, первым делом у него измеряют давление. Почему это так важно?

Специалист профилактической медицины Екатерина Степанова продолжает рассказывать о самых главных параметрах организма, которые важно всегда держать на контроле.

Систолическое и диастолическое: какое за что отвечает

Артериальное давление (А/Д) — это первый важнейший показатель нашего здоровья. Если он отклоняется от нормы — это SOS нашего организма: что-то пошло не так — формируется какая-то проблема.

Результат определяется двумя числами и записывается через дробь. Что это за показатель и зачем он нам нужен? Кислород из воздуха растворяется в воде и под определенным физиологическим давлением (принято считать нормой 120/80) входит в кровь. Красные кровяные тельца эритроциты транспортируют его к каждой клетке организма.

Жизнь без кислорода, как известно, невозможна. И в отлаженной работе всей этой цепочки кроется благополучие нашего организма.



© Pixabay Скачок давления - сигнал о неблагополучии организма, устраняя его вы боретесь со следствием, а не с причиной

Артериальное давление бывает систолическое (сердечное) — его обозначает верхнее число в показателе и диастолическое (почечное) — нижнее число. В человеческом организме бывает повышенное, пониженное и нестабильное артериальное давление.

В процессе артериального давления участвуют: сама кровь, сосуд, по которому течет кровь, место, куда течет кровь и "медиатор процесса" — нейрогуморальная регуляция. Конечно, причин, влияющих на наше артериальное давление, немало, мы рассмотрим те основные, на которые мы можем влиять, не причиняя организму вреда.

Стресс как главная опасность

Первопричиной повышения давления является стресс, а именно гормон адреналин, который выделяется при стрессе или страхе.

Адреналин обладает мощным сосудосуживающим действием. Это мобилизующий гормон. Природой предусмотрено, что если вас кто-то разозлил, напугал, вы готовитесь или к атаке, или убежать — сосуды сильно сужаются, чтобы избежать большой кровопотери в случае травмы или ранения.

Но резкий вброс адреналина хорош в критические моменты жизни. Желательно, чтобы этот гормон покинул организм в ближайший час после стресса. Иначе его спазмирующее действие причинит организму немало вреда.

Состояние это знакомо каждому — получили вы, например, неприятное известие, и вдруг что-то резко ударило в голову, заболело сердце, а после измерения давления оказывается, что оно на высоких цифрах. Резкий "удар в голову" и есть выброс адреналина, сужение сосудов, следствие — повышение А/Д.

Если ничего не сделать, это приведет к инфаркту. Когда сосуд сильно сужается в сердечной мышце, клетки, которые он обслуживает, недополучают кислород. Когда это происходит длительное время, потребность клеток сердца в кислороде возрастает.

При длительном кислородном голодании происходит некроз (отмирание) тканей вокруг этого сосуда. Если в этот момент добавить физическую нагрузку, прохудившаяся мышца от несоизмеримых нагрузок может разорваться — инфаркт!

Само состояние сердца здесь не при чем. Такие ситуации могут произойти и с молодыми людьми. Все дело в густой крови, а причины ее загустения кроются в неправильном питании, сидячем образе жизни, отсутствии правильных физических нагрузок, несоблюдении водно-питьевого баланса.



Адреналин обладает мощным сосудосуживающим действием, если он не выводится из организма слишком долго, клетки недополучают кислород

С возрастом у людей состояние сосудов ухудшается — при воздействии адреналина на них повышается А/Д, и если человек в этот момент резко встанет или побежит (добавит физической нагрузки) может произойти разрыв сосуда и кровоизлияние, причем неважно где (головной мозг, сердце, почка). И в том и в другом случае — инфаркт, инсульт.

Не менее опасен и тихий стресс — долгое нервное напряжение. Постоянный выброс адреналина в малых дозах тоже может вызывать повышение А/Д — дальше все будет развиваться по известной цепочке.

Как бороться с ненужным адреналином

Адреналин выводится:

с потом. Природа подразумевает, что человек напугался, побежал и вспотел;

с мочой. У детей обычно при испуге происходит непроизвольный акт мочеиспускания;

со слезами. Женщин в таких ситуациях очень спасают слезы, поэтому инфаркты у них случаются реже, чем у мужчин.

Если нет возможности побегать и поплакать, бороться со стрессом можно другим образом — необходимо выпить пол-литра горячей (примерно 40°С) слабощелочной воды. Это расширит сосуды, человек пропотеет и сходит в туалет.

Помните, что адреналин может выбрасываться в кровь не только от неприятных известий. Он вырабатывается и при состоянии экстаза, близкого к наркотическому. А это все виды экстремальных развлечений: прыжки с парашютом, автогонки, слалом. Поэтому к экстремальным удовольствиям нужно подходить с пониманием последствий.

Если нарушена работа почек

Кровь попадает в почку под определенным давлением, она должна быть жидкой и слабощелочной среды (норма рН крови 7,43), чтобы почка могла пропускать ее через себя и фильтровать легко и с пользой. И моча фильтруется тоже под определенным давлением. Через почку за час проходит около 100 литров крови. Если в рационе много фаст-фуда, переработанных мясных продуктов, уксусосодержащих продуктов, если человек пьет недостаточное количество воды, употребляет алкоголь, часто болеет ангинами — кровь сгущается, становится вязкой, теряет свой рН. В результате она забивает (закрывает) почечные канальцы. Следовательно, чтобы пропустить 100 литров крови в час через почку, организму необходимо увеличить напор, чтобы не нарушалась скорость фильтрации, чтобы кровь во время успела вернуться в сердце. Отвечают за это надпочечники.

На повышенном давлении почка долго работать не сможет, она физически будет страдать. Канальцы начнут рваться, и в мочу начнут выпадать белок, сахар, нужные организму. Если к этому процессу присоединятся бактерии, могут возникнуть пиелонефриты и т. д.

При повышении давления человек принимает гипотензивное средство, давление снижается, но если причина не устранена, то надпочечник его опять поднимет, потому что кровь должна течь по сосудам и возвращаться назад в сердце с определенной скоростью. Оно не может быть без крови принципиально. У сердца нет специального наноса. 15 минут без крови — сердце остановится.



© Pixabay Свежий воздух, побольше воды и позитивный настрой - отличная профилактика повышенного давления

И так каждый день, год, годы. Организм повышает — человек понижает. Но так мы боремся со следствием, не устраняя причину. Это может иметь негативные последствия для других органов, они тоже работают на износ. К тому же у всех препаратов есть списки побочных эффектов.

Итак, если высокие верхние цифры в показателе давления — это стрессовое давление из-за спазма сосудов, например 165/85. Если же повышены нижние цифры, например 120/100, то приходиться думать о вязкости крови или болезнях почек.

Почему давление бывает низким

Давление крови снижается, когда тонус сосудов ослаблен, кровь жидкая. В случае стресса человек испугался и сразу вспотел, адреналин вышел и никто организмом не управляет. Это может быть сигналом о нарушении эндокринной и вегетативной нервной систем. Повысить давление без устранения основной причины трудно. Женщинам климактерического периода нужно проявлять к себе особую заботу и контролировать уровень гормонов.

При пониженном давлении обычно выручают препараты — адаптогены. Но их нужно рассматривать как временную помощь. Необходимо устранять причину.

Нестабильное артериальное давление (вегето-сосудистые изменения) — это сбой в вегетативной нервной системе. Она располагается вдоль позвоночника. Основные симптомы вегето-сосудистой дистонии знакомы каждому — головокружение, нестабильное давление, псевдо-головные боли. Здесь не помогут препараты улучшающие кровообращение, основная помощь организму при ВСД — поддержание мышечного каркаса позвоночника в тонусе. Очень результативны гимнастика для позвоночника, сон на ортопедической подушке.

В норме разница между верхним и нижним давлением должна составлять примерно 40-50 единиц.

Нужно понимать и помнить, что давление в организме такое, какое нужно сейчас организму, чтобы выжить. Корректирует его сам организм, а не человек. Вам необходимо работать над тем, чтобы устранять причину, а не следствие.

Если у вас высокие верхние цифры — значит, это воздействие адреналина. Улыбнитесь стрессу, выпейте правильной воды, правильно подышите и заметите, что все не так и плохо.

Если высокие нижние цифры — позаботьтесь о почках. Ваша кровь должна быть жидкой, соблюдайте питьевой баланс. Промойте почки водой, это выделительный орган. Они любят цинк, селен, витамин С.

Чтобы кровь не была "жирной", пересмотрите свое меню, помогите печени нейтрализовать лишний холестерин. Употребляйте полиненасыщенные жирные кислоты. Контролируйте процесс поглощения пищи — сервируйте красиво стол для завтраков и ужинов. Полезная еда бывает очень вкусной, она может заряжать позитивом!

Наши сосуды любят правильную физическую нагрузку — займитесь плаванием или скандинавской ходьбой, добавьте в рацион калий, цинк, селен. А холестериновые бляшки помогут расщепить растительные ферменты: бананы, ананасы, папайя, грейпфруты и т. д.

Добавьте в рацион кофермент Q10 — сердце будет вам благодарно.

Подходите к своему здоровью вдумчиво, системно и с любовью!