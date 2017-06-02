Снег в июне, лекарства без рецепта, дом за два дня и цены на Комаровке - все за вчера

Доброе утро!

За окном солнечно, но не обманитесь: сегодня почти так же холодно и ветрено, как и вчера. Вот, кстати, смотрите, где в Беларуси обычно ветрено, а где — не очень , и какие годы запомнились самыми сильными порывами. В выходные, обещают синоптики, погода будет улучшаться . Надеемся, а то вон в Москве и Питере вчера вообще выпал снег .





ВАЖНОЕ

Разбирались, кто так много ест, почему мы так сильно полюбили помидоры: помните, что Беларусь неожиданно для себя и с подозрениями Россельхознадзора в первом квартале этого года стала основным потребителем турецких томатов? За три месяца мы купили 52,8 тысячи тонн томатов из Турции на 77,2 миллиона долларов! Мы поинтересовались у импортеров и продавцов томатов в Беларуси, чем вызван такой повышенный спрос на овощи .

Министерство здравоохранения предложило гражданам обсудить новый список лекарств , которые можно будет купить в аптеке без рецепта. Врачи говорят, что ожидали иных изменений: например, предполагали, что из нового перечня безрецептурных лекарств уберут все системные антибиотики — однако вывели только один.

Беларуси трудно балансировать между Россией и Западом, признался вчера глава МИД Владимир Макей: «Особенно когда стороны настолько далеко зашли в воинственной риторике, обвинениях друг против друга». Дипломату не нравится, когда говорят, что Беларусь должна быть мостом между Востоком и Западом. «Мы просто, исходя из наших национальных интересов, стараемся предложить идеи, которые помогли бы выстраиванию нормального диалога между оппонентами».

В нашей армии появились новейшие танки Т-72Б3. Вот здесь рассказываем , что они из себя представляют.

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Брестские транспортники попросили преподавателей вузов повлиять на студентов , которые «сдают» во «ВКонтакте» перемещения контролеров по городу — это мол, позволяет людям ездить «зайцами». Жалуются, что все это приводит к значительному снижению доходов автобусного и троллейбусного парков.

В Беларуси начали делать быстровозводимые модульные дома по уникальной технологии. На сборку одного дома отводится два дня, после чего он готов к заселению. Домокомплект приезжает на стройплощадку с окнами, внутренними инженерными сетями и готовой отделкой. Показываем, что внутри, и рассказываем, сколько стоит .





В белорусском хоккее такая «Санта-Барбара»! Жена экс-голкипера сборной Беларуси Андрея Мезина ушла к другому бывшему вратарю национальной дружины Виталию Ковалю. Теперь официально .

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Знаете, сколько стоило сходить в ресторан в Минске в 1913 году и что там подавали? Мы узнали , а еще выяснили, кому из жителей Минска были доступны деликатесы этого заведения, а также сколько зарабатывали жители будущей белорусской столицы.





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Все новости пятницы, 2 июня

Минчане, срочно на Комаровку за сезонными ягодами: появилась белорусская клубника по 7 рублей за килограмм, местной молодой картошкивсе еще нет, зато приятно подешевела неместная черешня. Хороших и вкусных выходных!

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