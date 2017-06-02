Снег в июне, лекарства без рецепта, дом за два дня и цены на Комаровке - все за вчера

Министерство здравоохранения предложило гражданам обсудить новый список лекарств, которые можно будет купить в аптеке без рецепта. Врачи говорят, что ожидали иных изменений: например, предполагали, что из нового перечня безрецептурных лекарств уберут все системные антибиотики — однако вывели только один.
Беларуси трудно балансировать между Россией и Западом, признался вчера глава МИД Владимир Макей: «Особенно когда стороны настолько далеко зашли в воинственной риторике, обвинениях друг против друга». Дипломату не нравится, когда говорят, что Беларусь должна быть мостом между Востоком и Западом. «Мы просто, исходя из наших национальных интересов, стараемся предложить идеи, которые помогли бы выстраиванию нормального диалога между оппонентами».
Брестские транспортники попросили преподавателей вузов повлиять на студентов, которые «сдают» во «ВКонтакте» перемещения контролеров по городу — это мол, позволяет людям ездить «зайцами». Жалуются, что все это приводит к значительному снижению доходов автобусного и троллейбусного парков.
В Беларуси начали делать быстровозводимые модульные дома по уникальной технологии. На сборку одного дома отводится два дня, после чего он готов к заселению. Домокомплект приезжает на стройплощадку с окнами, внутренними инженерными сетями и готовой отделкой. Показываем, что внутри, и рассказываем, сколько стоит.
В белорусском хоккее такая «Санта-Барбара»! Жена экс-голкипера сборной Беларуси Андрея Мезина ушла к другому бывшему вратарю национальной дружины Виталию Ковалю. Теперь официально.
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Поговорили с педагогом-психологом о переносе времени начала уроков. По мнению гостьи нашей видеостудии, делать это без научного обоснования и исследований, равно как и принимать пятилеток в первый класс или не позволять ученикам начальной школы бегать на перемене — преступление. Минобразования, ксти, вчера еще раз напомнило, что принимать решение относительно начала занятий школы и родители могут сами.
Знаете, сколько стоило сходить в ресторан в Минске в 1913 году и что там подавали? Мы узнали, а еще выяснили, кому из жителей Минска были доступны деликатесы этого заведения, а также сколько зарабатывали жители будущей белорусской столицы.
Арина Соболенко стала открытием нынешнего спортивного сезона. Победы 19-летней теннисистки помогли сборной пробиться в финал Кубка Федерации, а ее рейтинг уже позволяет играть в квалификации турниров серии «Большого шлема». В интервью SPORT.TUT.BY теннисистка Соболенко, которая удивила Беларусь весной, рассказала, кто сделал из нее «машину для убийств».
Май был богатым на события — и везде были фотографы TUT.BY. Важные события, яркие детали и обаятельные будни — в подборке наших лучших фотографий мая, наслаждайтесь. И вот еще немного красоты на выходные: собрали самые красивые 3D-проекции мира в один ролик, чтобы вы впечатлились.
Минчане, срочно на Комаровку за сезонными ягодами: появилась белорусская клубника по 7 рублей за килограмм, местной молодой картошкивсе еще нет, зато приятно подешевела неместная черешня. Хороших и вкусных выходных!
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