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От каких болезней чаще всего умирают белорусы. Инфографика TUT.BY

03.06.2017 12:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Самая распространенная причина смерти белорусов — неинфекционные болезни (НИЗ). По методологии ВОЗ, к ним относятся сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет, хронические респираторные заболевания (астма и хроническая обструктивная болезнь легких) и некоторые другие. Какие неинфекционные болезни чаще всего подкашивают здоровье белорусов и жителей других стран, смотрите в инфографике TUT.BY.

5 фактов о неинфекционных заболеваниях (НИЗ)

— НИЗ каждый год убивают 40 миллионов человек по всему миру. Это 70% от общего количества смертей.

— Среди НИЗ больше всего смертей вызывают сердечно-сосудистые заболевания. Ежегодно от них умирают около 17,7 млн человек. Следом идет рак (8,8 млн), респираторные заболевания (3,9 млн) и диабет (1,9 млн).

— Поведенческие факторы — курение, недостаток физической активности, злоупотребление алкоголем и неправильное питание — повышают риск смерти от НИЗ. Курение вызывает около 7,2 млн смертей ежегодно, избыточное потребление соли — 4,1 млн, недостаток физической активности — 1,6 млн.

— Среди метаболических факторов риска: повышенное кровяное давление, лишний вес, высокий уровень глюкозы и (или) липидов в крови. Самым серьезным является повышенное давление.

— Люди в социально опасном положении чаще заболевают и умирают от НИЗ: они чаще повергаются вредному воздействию курения и неправильного питания, а также имеют ограниченный доступ к медицинским услугам.


 
 
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Самая распространенная причина смерти белорусов - неинфекционные болезни. По методологии ВОЗ, к ним относятся сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет,...

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