|
Принцесса Таня де Бурбон посетила благотворительный бал в Бресте
03.06.2017 14:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
БРЕСТ, 3 июн — Sputnik. Все собранные в ходе благотворительного мероприятия деньги пойдут на ремонт и оборудование сенсорной комнаты Жабинковского дома-интерната для слабовидящих детей, сообщают организаторы фонда "Новое поколение" и проекта "Променада".
Бал также посетили представители дипломатических миссий, бизнеса, искусства, культуры и спорта.
На протяжении всего вечера гости могли пожертвовать деньги в копилку Белорусского детского фонда.
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Собранные деньги пойдут на ремонт и оборудование сенсорной комнаты Жабинковского дома-интерната для слабовидящих детей
В начале мероприятия организаторы продемонстрировали мини-фильм о Жабинковском доме-интернате для слабовидящих детей, в котором директор пояснил, для чего нужна новая сенсорная комната.
"Сенсорная комната позволяет расширить и улучшить контактные действия детей руками с различными предметами. Оборудование нужно, чтобы развивать моторику рук, слуховое восприятие, обоняние", — рассказал Александр Ковальчук.
Принцесса Таня де Бурбон выразила желание внести свой вклад в деятельность фонда "Новое поколение".
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Французская принцесса Таня де Бурбон Пармская была специальным гостем благотворительного бала в Бресте
«Являясь дизайнером, я полностью поддерживаю благотворительный фонд, который протягивает руку помощи моим молодым коллегам, сопровождая их в творческой деятельности. На мой взгляд, в современном обществе искусство и культура являются выражением национальной самобытности. Именно фонды и благотворительные организации играют ключевую роль в судьбе тех, кто остался незамеченным. Ведь так важно иметь возможность проявить себя, получить высокую оценку своего труда, несмотря на особенности развития", — сказала специальная гостья бала.
Этим вечером перед собравшимися выступила звезда Большого театра оперы и балета народная артистка Ольга Гайко. Затем прошел показ от белорусского Дома свадебной и вечерней моды Papilio.
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Выступление балерины Большого театра оперы и балета Ольги Гайко
А после стартовал благотворительный аукцион, где продавали предметы, предоставленные партнерами мероприятия: картины брестских художников Дмитрия Булдакова и Мировлада Палачича, серьги, детское платье, а также эскиз пудреницы исполнения Тани де Бурбон в дизайнерской раме и другое.
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Эскиз пудреницы исполнения Тани де Бурбон в дизайнерской раме продали за 300 рублей
Как отметил ведущий, в Европе стоимость лотов, созданных принцессой, начинается от тысячи евро. На Брестском же балу цена эскиза стартовала со 100 рублей. В общей сложности благодаря аукциону удалось выручить 1500 рублей.
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Показ свадебных и вечерних платьев от белорусского бренда Papilio
Напомним, для полного переоборудования сенсорной комнаты может потребоваться от 25 до 35 тысяч рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кузина почти всех европейских королей стала специальным гостем бала в поддержку слабовидящих детей.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии