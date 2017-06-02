Принцесса Таня де Бурбон посетила благотворительный бал в Бресте

БРЕСТ, 3 июн — Sputnik. Все собранные в ходе благотворительного мероприятия деньги пойдут на ремонт и оборудование сенсорной комнаты Жабинковского дома-интерната для слабовидящих детей, сообщают организаторы фонда "Новое поколение" и проекта "Променада".

Бал также посетили представители дипломатических миссий, бизнеса, искусства, культуры и спорта.

На протяжении всего вечера гости могли пожертвовать деньги в копилку Белорусского детского фонда.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Собранные деньги пойдут на ремонт и оборудование сенсорной комнаты Жабинковского дома-интерната для слабовидящих детей

В начале мероприятия организаторы продемонстрировали мини-фильм о Жабинковском доме-интернате для слабовидящих детей, в котором директор пояснил, для чего нужна новая сенсорная комната.

"Сенсорная комната позволяет расширить и улучшить контактные действия детей руками с различными предметами. Оборудование нужно, чтобы развивать моторику рук, слуховое восприятие, обоняние", — рассказал Александр Ковальчук.

Принцесса Таня де Бурбон выразила желание внести свой вклад в деятельность фонда "Новое поколение".



© Sputnik / Дмитрий Босак. Французская принцесса Таня де Бурбон Пармская была специальным гостем благотворительного бала в Бресте

«Являясь дизайнером, я полностью поддерживаю благотворительный фонд, который протягивает руку помощи моим молодым коллегам, сопровождая их в творческой деятельности. На мой взгляд, в современном обществе искусство и культура являются выражением национальной самобытности. Именно фонды и благотворительные организации играют ключевую роль в судьбе тех, кто остался незамеченным. Ведь так важно иметь возможность проявить себя, получить высокую оценку своего труда, несмотря на особенности развития", — сказала специальная гостья бала.

Этим вечером перед собравшимися выступила звезда Большого театра оперы и балета народная артистка Ольга Гайко. Затем прошел показ от белорусского Дома свадебной и вечерней моды Papilio.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Выступление балерины Большого театра оперы и балета Ольги Гайко

А после стартовал благотворительный аукцион, где продавали предметы, предоставленные партнерами мероприятия: картины брестских художников Дмитрия Булдакова и Мировлада Палачича, серьги, детское платье, а также эскиз пудреницы исполнения Тани де Бурбон в дизайнерской раме и другое.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Эскиз пудреницы исполнения Тани де Бурбон в дизайнерской раме продали за 300 рублей

Как отметил ведущий, в Европе стоимость лотов, созданных принцессой, начинается от тысячи евро. На Брестском же балу цена эскиза стартовала со 100 рублей. В общей сложности благодаря аукциону удалось выручить 1500 рублей.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Показ свадебных и вечерних платьев от белорусского бренда Papilio

Напомним, для полного переоборудования сенсорной комнаты может потребоваться от 25 до 35 тысяч рублей.