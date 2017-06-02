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В Санкт-Петербурге задержали педофила из Беларуси
03.06.2017 15:18 — Новости Общества | Tut.by
Накануне в Санкт-Петербурге задержали педофила из Беларуси. По данным
Белорусские правоохранительные органы ищут парня с декабря прошлого года. Его подозревают в совращении девушки, которой еще не исполнилось 16 лет.
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В эти выходные полиция Санкт-Петербурга переведена на усиленный режим несения службы из-за проводимого здесь Международного экономического форума.
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Белорусские правоохранительные органы ищут парня с декабря прошлого года. Его подозревают в совращении девушки, которой еще не исполнилось 16 лет.
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