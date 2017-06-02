Накануне в Санкт-Петербурге задержали педофила из Беларуси. По данным местной полиции , 23-летний молодой человек уже находился в межгосударственном розыске за преступления сексуального характера на родине.

Белорусские правоохранительные органы ищут парня с декабря прошлого года. Его подозревают в совращении девушки, которой еще не исполнилось 16 лет.

Издание « Фонтанка » пишет, что молодой человек рано утром 2 июня привлек на себя внимание полиции на станции метро «Ломоносовская» в Петербурге. Парня задержали, а информацию о нем передали правоохранительным органам Гродненской области.

Портал konkretno.ru также сообщает, что в тот же день, но уже около 11 часов на станции «Пионерская» в Санкт-Петербурге полиция задержала 43-летнего белоруса, которого с августа 2016 года разыскивала милиция Гомеля за уклонение от уплаты алиментов.

В эти выходные полиция Санкт-Петербурга переведена на усиленный режим несения службы из-за проводимого здесь Международного экономического форума.