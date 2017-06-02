ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Санкт-Петербурге задержали педофила из Беларуси

03.06.2017 15:18 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Накануне в Санкт-Петербурге задержали педофила из Беларуси. По данным местной полиции, 23-летний молодой человек уже находился в межгосударственном розыске за преступления сексуального характера на родине.

Белорусские правоохранительные органы ищут парня с декабря прошлого года. Его подозревают в совращении девушки, которой еще не исполнилось 16 лет.

Издание «Фонтанка» пишет, что молодой человек рано утром 2 июня привлек на себя внимание полиции на станции метро «Ломоносовская» в Петербурге. Парня задержали, а информацию о нем передали правоохранительным органам Гродненской области.

Портал konkretno.ru также сообщает, что в тот же день, но уже около 11 часов на станции «Пионерская» в Санкт-Петербурге полиция задержала 43-летнего белоруса, которого с августа 2016 года разыскивала милиция Гомеля за уклонение от уплаты алиментов.

В эти выходные полиция Санкт-Петербурга переведена на усиленный режим несения службы из-за проводимого здесь Международного экономического форума.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские правоохранительные органы ищут парня с декабря прошлого года. Его подозревают в совращении девушки, которой еще не исполнилось 16 лет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Принцесса Таня де Бурбон посетила благотворительный бал в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика