Как стать профессиональным горожанином

МОГИЛЕВ, 3 июн — Sputnik. Гражданам нужно вступать в обсуждение планирования городов на ранних стадиях обсуждения, считают могилевские активисты.

"Нам нужно становиться профессиональными горожанами", — об этом заявила на обсуждении недавно принятого генплана Могилева эксперт международной общественной организации "Экопроект" Полина Вардеванян.



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Обсуждение состоялось в рамках Дня климатических действий, который 3 июня "Экопроект" провел совместно с международной организацией 350.org и рядом общественных объединений Могилева. В рамках мероприятия были представлены результаты общественной экспертизы генплана города.

"Самая важная проблема генплана в том, что он не является инновационным, он предлагает решать проблемы, а не предупреждать их", — сказала в интервью Sputnik эксперт "Экопроекта", магистр территориального планирования Ирина Усова.

Общественная экспертиза проанализировала несколько конкретных аспектов генплана — экологию, транспорт, ливневую канализацию, сохранение культурного наследия города. В частности, экспертиза выявила, что при планировании застройки жилых и административных районов не учитывается уровень загрязненности воздуха.

Эксперты также озабочены будущим зеленого каркаса города. Как пояснила Полина Вардеванян, в нормативах есть обязательное требование о создании такого каркаса в каждом городе.

"Суть подхода заключается в том, что между озелененными территориями, которые производят чистый воздух, должна быть связь, должны перелетать птицы, перетекать воздух", — рассказала Вардеванян.

К сожалению, эксперты не смогли убедиться в том, что данное условие будет соблюдаться. "В разных частях генплана — разная информация о том, что будет из себя представлять зеленый каркас. Целостной информации в генплане нет. Также мы не увидели разбивку по зеленым насаждениям в разных районах города", — сказала Ирина Усова.



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Генплан Могилева предусматривает создание комплексной схемы ливневой канализации. Однако, по словам Ирины Усовой, решение этого вопроса уже неоднократно откладывалось из-за отсутствия для этого средств и есть опасение, что сейчас это произойдет снова. Между тем, нынешнее состояние ливневой канализации города создает серьезные проблемы: вода, которая смывает грязь и остатки нефтепродуктов с асфальта, попадает непосредственно в реки. В частности, из-за отсутствия очистки воды из ливневой канализации страдает река Дубровенка.

Экологи недовольны и тем, как планируется решать транспортную проблему.

"Одно из ее решений — строительство многоуровневых парковок. Для обеспечения 107 тысяч машиномест придется построить 200 стоянок. При этом ничего не делается по развитию более удобного общественного транспорта, чтобы люди больше им пользовались", — отметила Ирина Усова.

Проведение общественной экспертизы генплана Могилева — один из первых опытов такого рода в Беларуси. По мнению общественных активистов, нужно добиваться большего влияния граждан на те решения, которые принимаются в сфере экологии и градостроительства.

"От наших действий или нашего бездействия зависит то, каким воздухом мы дышим и какую воду мы пьем. Нам нужно вступать во взаимодействие с теми, кто принимает решения, на стадии обсуждения. Это не политика и не идеология, это люди вникают в обустройство своего дома", — сказал в своем выступлении на Дне климатических действий общественный активист Леонид Платоненко.