В субботу в Верхнем городе начался новый сезон дней национальных культур, которые традиционно проводят в Минске с прошлого года. 3 июня свой праздник возле Ратуши сделали шведы и он показался нам разнообразнее любого похожего мероприятия в 2016-ом. Мы прошлись по фестивалю вместе с главой Минска Андреем Шорцем и послом Швеции Мартином Обергом и посмотрели, чем сегодняшнее событие привлекло горожан.





На подходе к площади Свободы замечаем, как парень достает из Mercedes на дипномерах шведские флажки, которые раздают всем желающим на фестивале. Да и вообще сразу заметно, что праздник не стихийный: везде видны волонтеры в одинаковых майках, на заметных местах стоят стенды с навигацией, а симпатичные девушки раздают брошюры с информацией о мероприятии. Среди присутствующих замечаем в том числе главу представительства Евросоюза в Минске Андреа Викторин.

Посол Швеции Мартин Оберг говорит, что они начали планировать праздник еще с прошлого года. Посольству помогал в том числе Шведский центр, федерация флорбола и коммерческие компании. Большой вклад в организацию сделал и Мингорисполкомом, за что посол поблагодарил лично главу Минска Андрея Шорца.



Мартин Оберг

— Такой масштабный праздник посольство Швеции делает в первый раз. Здесь мы хотим показать минчанам Швецию в миниатюре, где каждый найдет что-то интересное для себя.

Шорец в свою очередь поблагодарил посольство за то, что оно сегодня «меняет и расширяет формат праздника». Это проявляется в том, что шведы сделали не только традиционную развлекательную программу и фудкорт, но и много других тематических площадок, на которые мы и направляемся.



Посол Швеции и глава Минска с женой

Первым делом идем к площадке у кафе «Верхний город», где выставлены новинки от Volvo и Scania. В первую очередь они заинтересовали маленьких детей Шорца.

«На тракторном заводе когда были, так с трактора тоже было не снять», — смеется председатель Мингорисполкома и мы оказываемся у нового седана от Volvo. Представитель компании предлагает присмотреться к S90 и говорит, что она очень близка по классу к рабочей Audi A8 Шорца. Он приглашает главу Минска на тест-драйв новинки и тот соглашается.





Интересуемся, собирается ли Шорец сменить рабочую машину 2007 года выпуска. Оказалось, еще не время.

«У нас есть определенные лимиты по пробегу и количеству лет, и наш лимит еще не подошел», — отвечает он и мы идем к детской площадке белорусского производителя «Полесье», которая стала едва ли не самой массовой зоной фестиваля.





Здесь к Шорцу и Обергу подходит мужчина и говорит, что было бы неплохо сделать безвиз между нашими странами. «Что ж мы одни какие-то остались, что всю жизнь платим 60 евро за визу», — спрашивает он и поясняет, что его дочери учатся в Швеции.

«Это большая политика», — говорит Шорец.

«Работаем над этим тоже», — добавляет Оберг и ведет главу Минска на образовательную площадку, где можно узнать в том числе о программах Шведского института и Стокгольмской школы экономики.





Глава Минска расспрашивает в посла о шведской системе образования, после чего они договариваются о возможном изучении скандинавского опыта белорусскими специалистами. Оберг рассказывает, что шведскую тоже критикуют внутри страны. Например за то, что «дети ничего не знают наизусть».

Образовательная тема на фестивале продолжается на культурной площадке, где при участии посла презентуют поэтический сборник шведского Нобелевского лауреата Тумаса Транстремера на белорусском языке. Здесь присутствуют в том числе Владимир Орлов и Олег Трусов.





Шведские книжки для детей можно купить на детской площадке неподалеку. На ней также показывают спектакли и проводят мастер-классы по мотивам сказок.

А вот для тех, кому больше нравится спорт, нежели литература, возле ресторана «Ренессанс» работает специальная площадка с настольным теннисом, настольным хоккеем и флорболом.





Посол предлагает главе Минска сыграть в настольный хоккей и сразу начинает вести в счете.

«Господин посол наверное тренируется по вечерам», — шутит Шорец, но вскоре отыгрывается.





«У вас тоже удар поставлен», — подбадривает главу Минска волонтер.

«Не знаю, не знаю. В первый раз играю», — отвечает Шорец и конечный итог становится 2:2. После этого чиновник и дипломат расходятся ничьей и во флорболе.





Тем временем людей на празднике становится все больше, но привычных для таких событий очередей нет. На этот раз на фестивале достаточно точек с едой, абсолютное большинство из которых частные.

Кажется, что сегодня время сосисок в тесте и беляшей в Верхнем городе закончилось, ведь свою кухню здесь представили в том числе Spoon, Kitch’n, Royal Kebab, Svobody 4, «Оливье», «Веранда» и другие.





Многие из этих заведений предлагают и новую шведскую кухню. Тем, кто не успеет попробовать ее сегодня, посол советует заходить в ресторан Spoon, который больше всего продвинулся в этой теме.

Сегодняшний же праздник завершится с 20 до 22.00 выступлением белорусских участников «Евровидения» Naviband и шведских поп-звезд 80-х Secret Service! А уже в следующую субботу в Верхнем городе пройдет фестиваль народов России.



