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Праздник игры и игрушки «Полесье» стартовал в Кобрине!

03.06.2017 — Новости Общества | Кобрынскi Веснiк  
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Прямо в эти минуты  у торгового центра «Полесье» с размахом проходит праздник игры и игрушек «Полесье». Наши корреспонденты готовят эксклюзивный репортаж с места событий! Подробности — в ближайшем номере «КВ»! Не пропустите самое интересное из жизни Кобринщины, наши дорогие друзья!

Служба информации «КВ».

фото Людмилы ДУБИНЫ.

 
 
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Прямо в эти минуты  у торгового центра «Полесье» с размахом проходит праздник игры и игрушек «Полесье». Наши корреспонденты готовят эксклюзивный репортаж с места...

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