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Праздник игры и игрушки «Полесье» стартовал в Кобрине!
03.06.2017 — Новости Общества | Кобрынскi Веснiк
Прямо в эти минуты у торгового центра «Полесье» с размахом проходит праздник игры и игрушек «Полесье». Наши корреспонденты готовят эксклюзивный репортаж с места событий! Подробности — в ближайшем номере «КВ»! Не пропустите самое интересное из жизни Кобринщины, наши дорогие друзья!
Служба информации «КВ».
фото Людмилы ДУБИНЫ.
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Прямо в эти минуты у торгового центра «Полесье» с размахом проходит праздник игры и игрушек «Полесье». Наши корреспонденты готовят эксклюзивный репортаж с места...
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