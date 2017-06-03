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Праздник спорта: в Беларуси отметили Олимпийский день

04.06.2017 04:15 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Белорусы отметили Международный олимпийский день. Масштабную спортивную площадку развернули в Парке Горького в Минске, передает «МИР 24».

Все желающие попробовали свои силы в легкой атлетике, гимнастике, фехтовании, керлинге, гольфе. На специальных площадках работали тренеры. В парк пришли около трех тысяч человек, среди которых были олимпийские чемпионы разных лет.

«Тянет что-то сделать. Иногда нет возможности, но хочется… И хочется схватить, штангу поднять 100-200 кило, но мышечная масса уже не позволяет, а желание гигантское, огромное. И вот я с радостью смотрю на молодых ребят: как они выполняют это, с какой легкостью. Я в восторге от этого», - говорит первый белорусский олимпийский чемпион Сергей Макаренко.

Добавим, что Международный олимпийский день отметили практически во всех регионах Беларуси.

На днях Азербайджан отметил День республики по-спортивному. Более трехсот человек собрались в Баку, чтобы пробежать дистанцию в пять километров. Среди них - как профессиональные спортсмены, так и любители.

 
Теги: Минск
 
 
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В огромную спортплощадку превратили столичный Парк Горького.

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