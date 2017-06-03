Праздник спорта: в Беларуси отметили Олимпийский день

Белорусы отметили Международный олимпийский день. Масштабную спортивную площадку развернули в Парке Горького в Минске, передает «МИР 24».

Все желающие попробовали свои силы в легкой атлетике, гимнастике, фехтовании, керлинге, гольфе. На специальных площадках работали тренеры. В парк пришли около трех тысяч человек, среди которых были олимпийские чемпионы разных лет.

«Тянет что-то сделать. Иногда нет возможности, но хочется… И хочется схватить, штангу поднять 100-200 кило, но мышечная масса уже не позволяет, а желание гигантское, огромное. И вот я с радостью смотрю на молодых ребят: как они выполняют это, с какой легкостью. Я в восторге от этого», - говорит первый белорусский олимпийский чемпион Сергей Макаренко.

Добавим, что Международный олимпийский день отметили практически во всех регионах Беларуси.