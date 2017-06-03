4 июня Православная Церковь празднует День Святой Троицы, или Пятидесятницу, посвященный сошествию Святого Духа на апостолов в пятидесятый день после воскресения Христова.





Накануне, по Уставу Русской Православной Церкви, совершается богослужение Троицкой Вселенской родительской субботы. Поминовение всех умерших благочестивых христиан установлено в субботу перед Пятидесятницей ввиду того, что событием сошествия Святого Духа завершилось домостроительство спасения человека, а в этом спасении участвуют и усопшие. Поэтому Церковь, воссылая в Пятидесятницу молитвы об оживотворении Духом Святым всех живущих, просит в самый день праздника, чтобы и для усопших благодать всесвятого и всеосвящающего Духа Утешителя, которой они сподобились еще при жизни, была источником блаженства, так как Святым Духом «всяка душа живится».

Восьмое воскресение после Пасхи называется Пятидесятницей. Именно в этот день ученики Христовы дождались обещанного им Богом Сошествия Духа Святого. Это событие было предсказано Самим Христом на последней их совместной трапезе перед крестными страданиями Спасителя.

В Книге деяний апостольских об этом дне повествуется так. При наступлении дня Пятидесятницы все апостолы были собраны вместе в Сионской горнице. Внезапно послышался шум с неба, как от сильного ветра, и наполнил весь дом. «И явились им разделяющиеся языки как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещавать.» (Деян.2:1-4). И каждый слышал апостолов, говорящих на его родном языке! Это привело всех в изумление.

Тогда апостол Петр обратился к толпе с первой проповедью Евангелия. Около трех тысяч человек, послушав апостола, вскоре приняли крещение. Так было положено начало первой христианской общине. C момента сошествия Святого Духа праздник Пятидесятницы стал Днем рождения Церкви Христовой.

Другое название праздника — День Святой Троицы, потому что в этот день людям открылась тайна триединства Бога — Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Вера в Святую Троицу и вместе с тем в Единого Бога является основополагающим догматом христианства.

Что это значит для нас? Это значит, что жизнь Церкви не прерывалась никогда и в самые сложные времена, и та Церковь, которую мы знаем сегодня, и есть та самая, родившаяся в Иерусалимской горнице и с тех пор непрерывно прираставшая тысячами верующих.

Протоиерей Геннадий КОРНЕВ,

настоятель Храма Святой

Живоначальной Троицы

д. Телядовичи