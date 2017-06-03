|
Следствие по суициду школьника из Барановичей возобновили: появились фото издевательств над ним
04.06.2017 08:18 — Новости Общества | Tut.by
Заместителем прокурора Брестской области постановление о прекращении предварительного следствия по уголовному делу отменено и следствие возобновлено, сообщает региональное издание
Следователь, который занимался делом, не в полном объеме проверил доводы мамы погибшего девятиклассника, говорится в письме из прокуратуры Брестской области, которое пришло в адрес женщины.
Уголовное дело направлено в Управление Следственного комитета по Брестской области. Там его возобновили, так как «были заявлены новые доводы мамы, которые требуют исследования и выяснения обстоятельств». Однако о каких именно доводах идет речь, не известно.
Мать погибшего подростка Татьяна рассказала Intex-press, что в январе незнакомая девушка прислала ей фотографии, на которых ее сын привязан к дереву, а возле него стоит какой-то парень.
— Девушка написала мне с надеждой, что эти фотографии помогут следствию. Об этом я говорила следователю, но он даже не стал рассматривать эти доводы. Я не исключаю, что на фото рядом с моим сыном стоит кто-то из учеников школы. Мой адвокат считает, что свидетели по делу были опрошены не в полном объеме. Мой сын погиб, и я теперь буду бороться до конца, — говорит Татьяна.
Расследование уголовного дела по факту суицила Влада Зеленого продолжалось несколько месяцев. Следователи допросили родных, друзей, одноклассников, педагогов тренеров и иных лиц, чьи пояснения могли пролить свет на обстоятельства гибели Влада. Кроме того, осматривали личные вещи, оргтехнику, исследовали мобильные устройства, которыми пользовался подросток, изучали его переписку в социальных сетях. Однако в марте предварительное расследование
Мама обжаловала решение следователей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователь, который занимался делом, не в полном объеме проверил доводы мамы погибшего девятиклассника, говорится в письме из прокуратуры Брестской области,...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии