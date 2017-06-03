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Следствие по суициду школьника из Барановичей возобновили: появились фото издевательств над ним

04.06.2017 08:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Заместителем прокурора Брестской области постановление о прекращении предварительного следствия по уголовному делу отменено и следствие возобновлено, сообщает региональное издание Intex-press.


Следователь, который занимался делом, не в полном объеме проверил доводы мамы погибшего девятиклассника, говорится в письме из прокуратуры Брестской области, которое пришло в адрес женщины.

Уголовное дело направлено в Управление Следственного комитета по Брестской области. Там его возобновили, так как «были заявлены новые доводы мамы, которые требуют исследования и выяснения обстоятельств». Однако о каких именно доводах идет речь, не известно.

Мать погибшего подростка Татьяна рассказала Intex-press, что в январе незнакомая девушка прислала ей фотографии, на которых ее сын привязан к дереву, а возле него стоит какой-то парень.


Фото с сайта Intex-press.by

— Девушка написала мне с надеждой, что эти фотографии помогут следствию. Об этом я говорила следователю, но он даже не стал рассматривать эти доводы. Я не исключаю, что на фото рядом с моим сыном стоит кто-то из учеников школы. Мой адвокат считает, что свидетели по делу были опрошены не в полном объеме. Мой сын погиб, и я теперь буду бороться до конца, — говорит Татьяна.

Расследование уголовного дела по факту суицила Влада Зеленого продолжалось несколько месяцев. Следователи допросили родных, друзей, одноклассников, педагогов тренеров и иных лиц, чьи пояснения могли пролить свет на обстоятельства гибели Влада. Кроме того, осматривали личные вещи, оргтехнику, исследовали мобильные устройства, которыми пользовался подросток, изучали его переписку в социальных сетях. Однако в марте предварительное расследование было прекращено в связи с отсутствием в чьих-либо действиях состава преступления.

Мама обжаловала решение следователей.

Трагедия произошла 22 декабря в Барановичах. Подросток свел счеты с жизнью в квартире, где проживал с матерью и отчимом. По мнению родственников, одной из причин произошедшего могла быть травля Влада в школе, где он учился.

 
 
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Следователь, который занимался делом, не в полном объеме проверил доводы мамы погибшего девятиклассника, говорится в письме из прокуратуры Брестской области,...

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