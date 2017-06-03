Заморозки до минус 5 градусов зафиксированы ночью 3 июня

Заморозки до минус двух градусов наблюдались местами в Беларуси в ночь на 3 июня, на осушенных торфяниках в Брестской области — до минус пяти градусов, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Самый низкий показатель зафиксирован на метеостанции Полесская — пять градусов ниже нуля, что связано с низкой теплопроводностью почвы в этих местах. В среднем температура воздуха в ночные часы составила 1−5 градусов со знаком плюс (в Бресте до семи градусов тепла).

«Заморозки в июне достаточно редкое явление, но сенсации в этом нет. В воздухе (на высоте 2 м) они могут отмечаться на ограниченных территориях, в основном в первой и второй декадах месяца, примерно один раз в 20 лет и реже. На поверхности почвы заморозки наблюдаются чаще — в среднем один раз в 10 лет. На осушенных торфяниках они повторяются довольно часто в течение всего месяца и возможны каждый второй год», — отметили синоптики.

Средняя месячная температура июня на 3−3,5 градуса выше, чем в мае, и составляет в среднем по республике плюс 16,2 градуса. Холоднее всего на северо-западе страны в районе Свенцянской возвышенности (плюс 15,2 градуса), теплее всего на юго-востоке в Гомельском Полесье (плюс 17,1). В Беларуси самый теплый июнь в послевоенные годы был в 1999 году со среднемесячной температурой воздуха 20,5 градуса выше нуля, наиболее холодный — в 1962 и 1976 годах, когда среднемесячная температура воздуха составила плюс 13,8 градуса.

Абсолютный максимум температуры воздуха за весь период метеорологических наблюдений — плюс 35,6 градусов — зарегистрирован 23 июня 1964 года в Березино, абсолютный минимум — минус 2,3 градуса — отмечен ночью 1 июня 2001 года на метеостанции Полесская и 11 июня 1982 года в Орше. Преобладающая дневная температура воздуха в июне — плюс 20−23 градуса, ночью — 9−12 градусов выше нуля.