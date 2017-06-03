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МИД Беларуси выразил соболезнования народу Британии и просит соотечественников связаться с родными
04.06.2017 11:32 — Новости Общества | Tut.by
МИД Беларуси выразил соболезнования жителям Великобритании по поводу
«Решительно осуждаем очередные варварские нападения в Лондоне. Соболезнуем родным и близким жертв террористов, желаем мужества народу Британии», — написано в официальном аккаунте министерства в твитере.
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Также белорусские дипломаты просят соотечественников, находящихся в Британии, связаться с родными и соблюдать правила осторожности.
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