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МИД Беларуси выразил соболезнования народу Британии и просит соотечественников связаться с родными

04.06.2017 11:32 — Новости Общества | Tut.by  
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МИД Беларуси выразил соболезнования жителям Великобритании по поводу террористических атак, произошедших в Лондоне накануне.


Фото: Reuters

«Решительно осуждаем очередные варварские нападения в Лондоне. Соболезнуем родным и близким жертв террористов, желаем мужества народу Британии», — написано в официальном аккаунте министерства в твитере.

 
 
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Также белорусские дипломаты просят соотечественников, находящихся в Британии, связаться с родными и соблюдать правила осторожности.

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