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МИД Беларуси решительно осуждает нападения в Лондоне

04.06.2017 11:52 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси осудило нападения в Лондоне, сообщила в воскресенье пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Двойной теракт произошел в минувшую ночь в британской столице: сначала микроавтобус сбил прохожих на Лондонском мосту, спустя примерно час трое вооруженных ножами мужчин атаковали случайных людей на рынке Боро. В результате шесть человек погибли, около 50 пострадали. Нападавшие ликвидированы.

"Решительно осуждаем очередные варварские нападения в Лондоне. Соболезнуем родным и близким жертв террористов, желаем мужества народу Британии", — говорится в сообщении белорусского МИД в Twitter.

Ранее ведомство сообщило, что вместе с белорусской дипмиссией в Великобритании следит за ситуацией в британской столице и попросило белорусов, которые на данный момент находятся в "Туманном Альбионе", связаться со своими родными, а также избегать мест массового скопления людей.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 4 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси осудило нападения в Лондоне, сообщила в воскресенье пресс-служба внешнеполитического ведомства....

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