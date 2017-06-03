МИД Беларуси решительно осуждает нападения в Лондоне

МИНСК, 4 июн — Sputnik. Министерство иностранных дел Беларуси осудило нападения в Лондоне, сообщила в воскресенье пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Двойной теракт произошел в минувшую ночь в британской столице: сначала микроавтобус сбил прохожих на Лондонском мосту, спустя примерно час трое вооруженных ножами мужчин атаковали случайных людей на рынке Боро. В результате шесть человек погибли, около 50 пострадали. Нападавшие ликвидированы.

"Решительно осуждаем очередные варварские нападения в Лондоне. Соболезнуем родным и близким жертв террористов, желаем мужества народу Британии", — говорится в сообщении белорусского МИД в Twitter.

Ранее ведомство сообщило, что вместе с белорусской дипмиссией в Великобритании следит за ситуацией в британской столице и попросило белорусов, которые на данный момент находятся в "Туманном Альбионе", связаться со своими родными, а также избегать мест массового скопления людей.