Год назад преподаватели кафедры физвоспитания и спорта БГУ задумались над тем, как привлечь студентов к здоровому образу жизни. Идею придумали быстро, и вот уже во второй раз в БГУ проводит фитнес-проект «Жаркие игры». За три месяца студенты разных факультетов главного вуза страны попробовали себя во многих видах спорта и попытались «сломать» привычный образ жизни. Что такое «Жаркие игры» и история победителя проекта — в материале TUT.BY.





Придумали «Жаркие игры» еще зимой 2016 года. Правда, в качестве эксперимента провели лишь на одном факультете — в Институте журналистики.

— Вышло довольно-таки неплохо, студенты заинтересовались, а главное — добились хороших результатов. Поэтому в этом году мы решили вывести «Жаркие игры» на общеуниверситетский уровень, — рассказывает старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Юлия Масловская.





На последнюю тренировку — по тайскому боксу — организаторы пригласили Виталия Гуркова — многократного чемпиона мира и мастера спорта Беларуси в этом виде спорта, а также солиста панк-группы BRUTTO.

— Сейчас переплываем с кочки на кочку… Теперь в обратную сторону. Вот, хорошо! Девчонки, не филоним! А сейчас проверим, корчи вы или не корчи! — командует Гурков.



Виталий Гурков проверяет, не корчи ли девушки.

После занятия в комментарии TUT.BY он рассказал, что девушки в последнее время гораздо более подкованные физически, чем парни.

— Я иногда тренирую и замечал, что девчонки сильнее, быстрее, более координированы и, что самое важное, иногда даже более выносливы.

По словам организаторов, основная цель проекта «Жаркие игры» — это как раз формирование физической выносливости, приобщение студентов к здоровому образу жизни и занятиям спортом.

Каждая тренировка готовила участникам знакомство с новым видом спорта. В программу включили легкую атлетику, различные виды единоборств, фитнес-бокс, плавание, аэробику, йогу, баскетбол — и это далеко не полный список. В течение трех месяцев участникам давали советы по правильному питанию, они вели специальные дневники, которые выкладывали на страницу «Жарких игр» во «Вконтакте».





Фитнес-проект «Жаркие игры» — это еще и реалити-шоу, поэтому на кастинге организаторы оценивали артистические способности каждого студента.

— Нужно, чтобы человек умел говорить на камеру, не стеснялся, был готов участвовать в любой момент, ведь проект длился достаточно долго, — подчеркивает Масловская.

— Что касается физической подготовки, то мы выбирали примерно одинаковых по уровню людей. Те, кто имел спортивные разряды или ограничения по здоровью, не могли принимать участия в «Жарких играх». Во всех факультетов БГУ на кастинг пришло более 100 человек.

На тренировки приглашали белорусских звезд спорта. Например, занятия по плаванию проводила олимпийская чемпионка Александра Герасименя, а по греко-римской борьбе — призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Давид Гамзатов.

— Физическая подготовка наших участников улучшилась за три месяца, — коротко и ясно выносит вердикт Юлия Масловская.





В жизни Алексея Рыжко, студента третьего курса физического факультета БГУ, изменили многое. Леша честно признается, что и не думал о победе в проекте.

— На вторых замерах я был третьим по результатам, поэтому и надеялся, что войду в тройку. А тут первое! Ну ничего себе!

Сейчас он рассказывает, что это дало стимул развиваться дальше и не забрасывать занятия спортом. Парень планирует записаться в бассейн, тренажерный зал и уже начал регулярно бегать по вечерам.



Алексей Рыжко — победитель «Жарких игр»

— Я потерял вес и это очень здорово. Наверное, это было моей мотивацией на протяжении всех трех месяцев. После первых замеров оказалось, что я похудел на 7 с половиной килограмм. Наверное, это немного, но нужно учитывать, что проект не нацелен на то, чтобы мы похудели.

Соблюдать режим питания стало для Леши самым трудным во время участия в проекте. «Фастфуд, газировка, сладости — по праздникам», — смеется парень.

— На кастинге у меня спросили, смогу ли я жить один, то есть сам себе готовить. Рацион я сам себе придумывал. Вообще, у меня он сильно поменялся.

Сложно было привыкнуть к тому, что ложиться спать и просыпаться нужно в определенное время. По сути, нужно было сломить себя, выйти из зоны комфорта.





Полуторачасовые тренировки не стали для Алексея проблемой — наоборот, парень считает, что порой этого времени было недостаточно и хотелось заниматься еще.

— Мы занимались по понедельникам, средам и пятницам, а в субботу ходили в бассейн. Самая долгая и запоминающаяся тренировка была по каратэ — мы тренировались больше двух часов.

Во время участия в «Жарких играх» Леша понял, что может работать над собой. Говорит, что тренировки практически никак на него не повлияли, но он убедился, что важно соблюдать режим дня, питания и хотя бы немного заниматься дома.

— Наверное, «Жаркие игры» показали, что у меня есть сила воли, — подытожил парень.





Помимо физической подготовки и мотивации проект подарил студенту физфака хорошую компанию. Парень рассказывает, что и не думал, что может подружиться со студентами гуманитарных специальностей.

— Еще я понял, что в Минске много различных секций, на которые можно ходить. Меня удивило, что в БГУ такая хорошая кафедра физической подготовки. Думал, тут никому ничего неинтересно, а оказалось совсем наоборот.