Тепло и ветрено. На понедельник снова объявили оранжевый уровень опасности

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 5 июня из-за сильного ветра: во многих районах страны ожидается усиление ветра порывами до 15−18 м/с, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории страны, днем по северо-востоку прогнозируются дожди, в отдельных районах — грозы. Ветер юго-восточный с переходом на западный, умеренный, во многих районах сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 8 градусов выше нуля по северо-востоку до 17 градусов тепла по югу страны. Днем будет 16−22 градусов выше нуля, по юго-востоку — плюс 23−26 градусов.