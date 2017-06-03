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Более полусотни мастер-классов: около Гродно прошел детский арт-пикник "Летающие дети"

04.06.2017 19:14 — Новости Общества | Tut.by  
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На базе отдыха «Велес», что в 15 километрах от Гродно, прошел детский арт-пикник «Летающие дети». Мероприятие проводится уже третий год подряд. Сегодня здесь было, пожалуй, рекордное количество участников и посетителей: на въезде на базу отдыха образовались настоящие заторы и пробки, а к бесплатным развлечениям выстраивались очереди.


Все мастер-классы были бесплатными. Дети лепили из глины и кинетического песка, рисовали, валяли из шерсти, участвовали в экологических викторинах и проходили квесты, вырезали вытинанки и фотографировались в рыцарских доспехах. Традиционно маленьких посетителей праздника посвящали в индейцев, а на сцене различные театральные коллективы города показывали свои мини-спектакли. Взрослые же могли заняться йогой, послушать лекцию о детской психологии, научиться заматывать слинги и получить бесплатную консультацию специалистов по грудному вскармливанию.

















































Три года подряд детский арт-пикник организовывается местными энтузиастами, которые собирают в одном месте мастеров, народных умельцев, театральные и танцевальные студии, детских психологов, остеопатов и преподавателей йоги.

— Я очень хотела собрать вместе продвинутых родителей, которые к детям относятся трепетно и ответственно, и познакомить их с интересными педагогами, мастерами, творческими людьми и предпринимателями, которые работают в нашем городе, и которые могут помочь развить в детях таланты и поделиться с нами чем-то полезным, - рассказала TUT.BY одна из организаторов арт-пикника Ольга Хробак. — Кажется, что все задуманное получилось. В этом году тема арт-пикника — «Летающие дети». Мы решили развить тему полетов — были бумажные ракеты, фотозона, оформленная в виде воздушного шара, организован запуск воздушных змеев. Кардинальных отличий от прошлогоднего мероприятия нет, только добавилось больше участников и увеличилось количество мастер-классов. Вход на мероприятие остался бесплатным, мы все здесь — волонтеры.


Для детей также организовали зону с настольными книгами, читальню и спортивный уголок. Не забыли и о взрослых, для которых был организован художественный мастер-класс от одной из студий города. На память можно было купить сувениры гродненских мастеров на ярмарке, которая расположилась в одном из шатров.

 
Теги: Гродно
 
 
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На базе отдыха "Велес", что в 15 километрах от Гродно, прошел детский арт-пикник "Летающие дети". Мероприятие проводится в начале лета уже третий год подряд.

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