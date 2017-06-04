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Менеджера минского Burger King могут оштрафовать за ответ клиенту на русском языке

04.06.2017 22:54 — Новости Общества | Tut.by  
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Минчанин Анатолий Новиков рассказал в «Фейсбуке», что в одном из столичных ресторанов сети Burger King сделал заказ на белорусском языке, однако кассир ответила, что не понимает его. Клиент попросил помочь администратора, но та заявила, что сотрудники не обязаны знать белорусский язык.


Фото носит иллюстративный характер

После этого Новиков на белорусском языке оставил запись в книге жалоб и предложений. Однако ответ ему пришел на русском языке, что является нарушением закона «Об обращениях граждан и юридических лиц».

По данному факту мужчина обратился с жалобой в Министерство юстиции, а также в Мингорисполком. Его обращение рассмотрено в администрации Центрального района.

Первый заместитель главы администрации Антон Краевский сообщил, что в отношении управляющего рестораном составлен протокол об административном нарушении за создание препятствий и ограничений в пользовании государственным языком (ст. 22.9 КоАП). Дело передано в суд. Если сотрудника Burger King признают виновным, ему грозит штраф от четырех до десяти базовых величин (от 92 до 230 рублей).

 
 
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Минчанин в одном из столичных ресторанов сети Burger King сделал заказ на белорусском языке, однако кассир ответила, что не понимает его. Впереди - суд.

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