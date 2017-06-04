Добрые сердца: волонтеры на колесах в Минске помогают больным детям

Автоволонтеры помогают семьям с больными детьми в Минске. Водители бесплатно возят детей на прием к врачу, в гости, на концерт или просто - на прогулку. Акция действует всего несколько дней, но к ней уже присоединились сотни добровольцев. Подробнее – в материале корреспондента телеканала «МИР 24» Анны Данилюк.

Юлия Суворова возит дочь на процедуры каждое утро. У Алисы редкая болезнь.

«Добираться с таким ребенком по городу, через весь город это довольно-таки сложно. И вопрос не в том, даже, что сложно по времени, сколько сложно самому ребенку. Потому что ребенок выматывается во время этой дороги. И смысл реабилитации, которую мы проводим, он сводится к нулю», - говорит мама Алисы.

Но теперь у них появился личный водитель Вадим Малобицкий - обычный житель Минска. Теперь вместо двух часов мама с дочкой добираются до центра паллиативной помощи за тридцать минут.

«Я работаю по вечерам. Утро и дневное время у меня, как правило, свободны. В этой акции меня привлекло то, что мне нравится водить машину, я знаю, что я этим могу помочь людям», - сказал волонтер.