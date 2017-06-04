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Теракт в Лондоне, давка в Турине и финал Лиги Чемпионов - все важное за выходные

05.06.2017 07:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Что ж ты будешь делать с этой погодой: на понедельник снова объявили оранжевый уровень опасности — снова ветер. Ну хоть тепло, а то в ночь на субботу кое-где в Беларуси было до -5ºС! Минус пяти в июне, Карл!

ВАЖНОЕ

Европу потряс очередной бесчеловечный акт террора: поздно вечером в субботу в Лондоне микроавтобус въехал в толпу, которая шла по тротуару, а чуть позже неизвестные с холодным оружием напали на людей на рынке Боро. Погибли 7 человек, около 50 — в больницах, 21 человек — в критическом состоянии. Полиция задержала 12 подозреваемых в подготовке теракта.


Мадридский «Реал» выиграл футбольную Лигу чемпионов, обыграв в финале туринский «Ювентус», — и первой командой, которая выиграла два финала Лиги чемпионов подряд. Вот здесь — итоги турнира в картинках. Победу «Реала» не смог омрачить даже инцидент в Турине: фейерверк спровоцировал давку во время массового просмотра финала на площади Сан Карло — пострадали около 1,5 тысячи болельщиков «Ювентуса», трое взрослых и ребенок в тяжелом состоянии.


ПОПУЛЯРНОЕ

Следствие по суициду школьника из Барановичей возобновили: маме прислали фото издевательств над Владом, она обжаловала решение следователей о прекращении расследования дела о доведении до самоубийства. Будем следить, что дальше.

Помните минчанина, который строит дом в деревне? Так вот он почти готов — Дмитрию отдали ключи от его каркасника. Правда, денег от продажи квартиры все же не хватило. «Что я для себя понял за эти несколько месяцев строительства, так это то, что все эти истории о том, что „вот, я сам строю дом и мне это нравится“ — полная ерунда, самообман. Это все от бедности… Ну не верю я в то, что кому-то по выходным нравится замешивать бетон!»

Прожившие 69 лет вместе супруги умерли в один день. Тереза и Исаак держались за руки, лежа на соседних кроватях больничной палаты. Исаак перестал дышать через несколько минут после того, как разъединили руки супругов. Невероятно трогательно.


Кстати, узнали и нарисовали для вас, от чего чаще всего умирают белорусы. Берегите себя.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

В очередном выпуске нашего проекта «Легионеры» — Дарко Мицевски, полузащитник футбольного клуба «Минск». 25-летний македонец провел в Беларуси всего три месяца, но ему хватило времени, чтобы отметить наше трудолюбие, напряженные отношения с модой, излишнюю любовь к спиртному и кое-что еще.

Встретились с художницей и байкершей из Южно-Африканской Республики: Клаудиа Либенберг приезжала в Минск на фестиваль Recast Moto Fest 2017. Девушка поделилась с AUTO.TUT.BY своими впечатлениями о Беларуси, рассказала о поездках по Минску на байке и общественном транспорте, а также об отличиях африканских и белорусских таксистов.


А еще в выходные мы полетали над окрестностями Минска на дельтаплане и побывали среди зрителей заплыва на надувных досках. Отлично провели время, знаете ли!

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И вот вам наш очередной забавный тест: в начале отпускного сезона FINANCE.TUT.BY поможет выяснить, какую валюту вы напоминаете. Ответьте на десять простых вопросов — и вы, например, швейцарский франк.

Ваша редакция

Сейчас рано утром в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Минск
 
 
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Доброе утро! Что ж ты будешь делать с этой погодой: на понедельник снова объявили оранжевый уровень опасности - снова ветер.

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