Ветер, дожди и немного тепла. Погода в Гомеле на неделю

Лето все еще не спешит поднимать выручку продавцам мороженого. Пока оно проверяет, насколько гардероб гомельчан адаптирован под изменчивую погоду. А именно такой будет предстоящая неделя.





Понедельник 5 июня начнется с переменной облачности, дождей и гроз. Днем будет достаточно ветрено — порывы до 12 м/с. Температура +21° С — днем, и +12° С — ночью.

Во вторник будет чуть теплее, солнечно и без осадков. Еще теплее в среду, до +25° С, но лучше иметь при себе зонт.

В четверг дожди прекратятся, но на улице станет холоднее. К тому же снова усилится ветер — до 13 м/с. В пятницу, по прогнозам синоптиков, будет до +17° С, сохранится сильный ветер. В дополнение к этому ожидается дождь и гроза.

Погода в Гомеле и области.