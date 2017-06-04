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Ветер, дожди и немного тепла. Погода в Гомеле на неделю
05.06.2017 06:59 — Новости Общества | Tut.by
Лето все еще не спешит поднимать выручку продавцам мороженого. Пока оно проверяет, насколько гардероб гомельчан адаптирован под изменчивую погоду. А именно такой будет предстоящая неделя.
Понедельник 5 июня начнется с переменной облачности, дождей и гроз. Днем будет достаточно ветрено — порывы до 12 м/с. Температура +21° С — днем, и +12° С — ночью.
Во вторник будет чуть теплее, солнечно и без осадков. Еще теплее в среду, до +25° С, но лучше иметь при себе зонт.
В четверг дожди прекратятся, но на улице станет холоднее. К тому же снова усилится ветер — до 13 м/с. В пятницу, по прогнозам синоптиков, будет до +17° С, сохранится сильный ветер. В дополнение к этому ожидается дождь и гроза.
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Лето все еще не спешит поднимать выручку продавцам мороженого. Пока оно проверяет, насколько гардероб гомельчан адаптирован под изменчивую погоду.
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