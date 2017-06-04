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Директор речицкой турфирмы, обманувший клиентов на 50 тысяч долларов, получил семь лет колонии
05.06.2017 07:02 — Новости Общества | Tut.by
Суд над руководителем одной из местных турфирм, который обвинялся в мошенничестве, начался еще в конце 2016 года. Молодой человек, по версии следствия, с 2013 по 2015 год брал с клиентов деньги, однако
Это приводило к тому, что туристов выселяли из отелей, и те вынуждены были самостоятельно оплачивать проживание. Другие же и вовсе не вылетали по оплаченным путевкам в Египет, Таиланд, Грецию, Турцию и другие страны. Всего в деле 25 эпизодов.
Районный суд признал жителя Речицы виновным в совершении мошенничества в крупном размере и особо крупном размере, совершенном повторно, а также хищении у гражданина паспорта. Обвиняемому назначено семь с половиной лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Молодой человек с 2013 по 2015 год брал с клиентов деньги, однако туры им не приобретал. Это приводило к тому, что туристов выселяли из отелей, и те вынуждены были...
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