Директор речицкой турфирмы, обманувший клиентов на 50 тысяч долларов, получил семь лет колонии

Суд над руководителем одной из местных турфирм, который обвинялся в мошенничестве, начался еще в конце 2016 года. Молодой человек, по версии следствия, с 2013 по 2015 год брал с клиентов деньги, однако туры им не приобретал .





Это приводило к тому, что туристов выселяли из отелей, и те вынуждены были самостоятельно оплачивать проживание. Другие же и вовсе не вылетали по оплаченным путевкам в Египет, Таиланд, Грецию, Турцию и другие страны. Всего в деле 25 эпизодов.

Районный суд признал жителя Речицы виновным в совершении мошенничества в крупном размере и особо крупном размере, совершенном повторно, а также хищении у гражданина паспорта. Обвиняемому назначено семь с половиной лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.