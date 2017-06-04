ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Директор речицкой турфирмы, обманувший клиентов на 50 тысяч долларов, получил семь лет колонии

05.06.2017 07:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Суд над руководителем одной из местных турфирм, который обвинялся в мошенничестве, начался еще в конце 2016 года. Молодой человек, по версии следствия, с 2013 по 2015 год брал с клиентов деньги, однако туры им не приобретал.


Это приводило к тому, что туристов выселяли из отелей, и те вынуждены были самостоятельно оплачивать проживание. Другие же и вовсе не вылетали по оплаченным путевкам в Египет, Таиланд, Грецию, Турцию и другие страны. Всего в деле 25 эпизодов.

Районный суд признал жителя Речицы виновным в совершении мошенничества в крупном размере и особо крупном размере, совершенном повторно, а также хищении у гражданина паспорта. Обвиняемому назначено семь с половиной лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодой человек с 2013 по 2015 год брал с клиентов деньги, однако туры им не приобретал. Это приводило к тому, что туристов выселяли из отелей, и те вынуждены были...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Теракт в Лондоне, давка в Турине и финал Лиги Чемпионов - все важное за выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика