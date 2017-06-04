В субботу на Дне Швеции в Верхнем городе одним из самых популярных мест была детская площадка от белорусского производителя «Полесье». Глава Минска Андрей Шорец предложил, чтобы она работала здесь по выходным все лето. Мы также узнали, что думают родители о такой инициативе.





Фестиваль шведской культуры 3 июня оказался разнообразнее всех похожих прошлогодних праздников. Особенностью мероприятия стала в том числе большая детская площадка, которую установили прямо на площади Свободы. От начала до конца праздника она была заполнена детьми. Внимание на площадку белорусского производителя «Полесье» обратил и глава Минска Андрей Шорец. «Так пусть [постоянно] будет здесь», — сказал он.

Главный идеолог столицы Павел Скалабан добавил, что город предложит «Полесью», чтобы площадка находилась на площади Свободы по выходным.





Молодой отец Кирилл, ребенок которого играет на площадке, поддерживает такую инициативу. Он считает, что это будет полезно не только детям, но и производителю. И тут дело не только в бесплатной рекламе.

— Если такое количество детей сможет поломать продукцию, то для «Полесья» это будет поводом для ее доработки. А если не поломают — значит они делают хорошие игрушки.

У самого же Кирилла претензий к игрушкам от этого производителя нет.

— Мне нравится, что они ориентированы на детей и в том плане, что у игрушек нет мелких деталей, которые можно сломать. При этом у них хороший функционал. И эти игрушки, насколько я знаю, хорошо расходятся по Европе.

Молодая мама Сюзанна говорит, что ее ребенок оценил эту площадку на 10 из 10. Поэтому девушка тоже будет рада, если она будет работать по выходным все лето.

— А чтобы ребенок ничего не поломал, здесь нужно участие родителей.

Сюзанна тоже говорит, что это будет в том числе дополнительной рекламой. Сама девушка оценивает игрушки «Полесье» высоко. Говорит, что они хорошие по цветам и функциональные.

— И эта площадка здесь — просто здорово. В ней я вижу только плюсы. Ведь благодаря ней детям можно будет не скучать даже тогда, когда в Верхнем городе проходят мероприятия для взрослых.