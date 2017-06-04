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Лето потерялось. Погода в Витебске на неделю
05.06.2017 07:50 — Новости Общества | Tut.by
Неделя снова не порадует теплом — такое чувство, что лето где-то потерялось. В
В понедельник, 5 июня, температура днем +17…19 °С. Дождь, ветер порывами до 17 метров в секунду.
Во вторник сохранится такая же температура воздуха. День будет облачным, но ветер уляжется.
В среду, 7 июня, днем будет ясно, до +23°С, но к вечеру снова задождит.
В четверг погода будет такой же ветреной, как и в понедельник. А столбик термометра в дневные часы покажет те же +17…19 °С.
В пятницу, 9 июня, возможен дождь, днем +14…16 °С.
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Неделя снова не порадует погодой - лето где-то потерялось. В прогнозе Республиканского гидрометеоцентра опять дожди, ветер.
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