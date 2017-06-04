Лето потерялось. Погода в Витебске на неделю

Неделя снова не порадует теплом — такое чувство, что лето где-то потерялось. В прогнозе Республиканского гидрометеоцентра опять дожди, ветер.





В понедельник, 5 июня, температура днем +17…19 °С. Дождь, ветер порывами до 17 метров в секунду.

Во вторник сохранится такая же температура воздуха. День будет облачным, но ветер уляжется.

В среду, 7 июня, днем будет ясно, до +23°С, но к вечеру снова задождит.

В четверг погода будет такой же ветреной, как и в понедельник. А столбик термометра в дневные часы покажет те же +17…19 °С.

В пятницу, 9 июня, возможен дождь, днем +14…16 °С.

Погода в Витебске и области

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