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Пляжи Брестской области готовы к купальному сезону

05.06.2017 08:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Купание в водоемах области на утвержденных местными властями пляжах безопасно для здоровья, заверяют эпидемиологи, пишет «Брестская газета».

Санитарно-эпидемиологической службой области постоянно ведется контроль санитарного содержания и благоустройства зон отдыха населения у водных объектов. В частности, при этом производятся лабораторные исследования их безопасности.

«Перечень таких объектов утверждается решениями местных органов власти, — пояснил заведующий отделом коммунальной гигиены областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (БОЦГЭиОЗ) Максим Богданович. — В текущем году в области насчитывается порядка сотни утвержденных мест отдыха. В период подготовки к купальному сезону проведен ряд мероприятий по приведению их в должное санитарное состояние. Отремонтировано оборудование и элементы инфраструктуры пляжей, произведена очистка дна водной акватории, а также прибрежной зоны».

Также специалистами санитарно-эпидемиологической службы по состоянию на 25 мая из водных источников, используемых для купания, отобрано 248 проб воды для проведения лабораторных исследований на соответствие требованиям гигиенических нормативов по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. По их результатам несоответствий гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям не установлено. Тем самым подтверждена безопасность данных объектов при их использовании.

В случаях, когда лабораторные исследования воды из водоемов не соответствует санитарным нормами и правилами, санслужбами могут вводиться такие режимы, как ограничение купания для детей или приостановление купания детей и взрослых, а в отдельных — и полный запрет. Информация о введении этих режимов в течение всего купального сезона будет размещаться на сайте БОЦГЭиОЗ, а также — на информационных стендах, установленных на территории зоны отдыха.

«Нужно всегда обращать внимание на зоны рекреации с табличкой „Купаться запрещено“, — говорит Максим Богданович. — Ведь купание в таких водоемах может оказаться небезопасным для жизни и здоровья».

 
 
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Купание безопасно для здоровья, утверждают эпидемиологи.

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