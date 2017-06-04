|
Голоса Минска. Мы записали, как звучит любимый город
05.06.2017 08:46 — Новости Общества | Tut.by
В череде ежедневных забот у нас редко бывает время остановиться и рассмотреть в деталях привычные вещи. И еще реже мы вслушиваемся в происходящее вокруг. Наравне с узнаваемыми визуально местами в Минске есть и звуки, которые составляют портрет города. К 950-летнему юбилею столицы TUT.BY собрал аудиопортрет Минска. Послушайте. Узнаете?
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В череде ежедневных забот у нас редко бывает время остановится и рассмотреть в деталях привычные вещи. И еще реже мы вслушиваемся в происходящее вокруг. Наравне с...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии