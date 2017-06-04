Голоса Минска. Мы записали, как звучит любимый город

В череде ежедневных забот у нас редко бывает время остановиться и рассмотреть в деталях привычные вещи. И еще реже мы вслушиваемся в происходящее вокруг. Наравне с узнаваемыми визуально местами в Минске есть и звуки, которые составляют портрет города. К 950-летнему юбилею столицы TUT.BY собрал аудиопортрет Минска. Послушайте. Узнаете?

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В спецпроекте « День города » TUT.BY рассказывает о том, что делает Минск именно таким, какой он есть. Цикл статей, посвященных городу, мы открыли 3 марта, в день первого упоминания о Минске. А во вторую субботу сентября, когда традиционно отмечают День города, представим весь проект. Необычные детали и интересные собеседники помогут нам показать жизнь Минска через столетия в одном дне.