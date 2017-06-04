За час из-под земли до бутылки: как разливают артезианскую воду

Уже семь лет – с лета 2010 года – в Лиде выпускают артезианскую воду « Aura ». В преддверие Всемирного дня окружающей среды, который отмечается 5 июня, мы отправились на ОАО «Лидское пиво» и посмотрели, как вода из подземной скважины поступает на поверхность и разливается по бутылкам. Чем артезианская вода отличается от обычной питьевой? Чьи стандарты жестче - внутренние заводские или республиканские? Правда ли, что бутылки взрывают специально?

Скважина: посторонним вход воспрещен





Воду на территории завода добывают из двух артезианских скважин - глубиной 265 и 280 метров. Вода поступает из одного пласта, возраст которого превышает 11 тысяч лет. Так что и характеристики ее в обеих скважинах почти идентичны. Попадание органических соединений в водоносный горизонт полностью исключено - воду можно сразу пить. Помещения со скважинами закрыты от посторонних, попасть сюда могут лишь несколько человек.





Рядом находится участок водоподготовки. Сюда тоже не каждому путь открыт: допуск имеют лишь несколько человек. Они должны быть одеты в халат и берет, а при каждом входе-выходе - мыть руки с дезинфицирующим средством.

- Сначала вода проходит этап обезжелезивания: ее аэрируют и пропускают через песочные фильтры. Кварцевый песок в больших желтых бочках снижает содержание железа в воде до 0,01 миллиграмм-эквивалент на литр,- рассказывает инженер-технолог Анна Вишнивецкая.





- Это важно, потому что вода с высоким содержанием железа может вызывать болезни печени, увеличивает риск инфарктов, негативно влияет на репродуктивную функцию организма, - продолжает Анна Вишнивецкая. - Затем воду смягчают: снижают содержание кальция и магния. Белорусские нормы СанПиН ограничивают жесткость питьевой воды значением в 7 милиграмм-эквивалент на литр, заводской стандарт для лидской воды после очистки и умягчения - не более 2,5 мг-экв/л – вода с такими показателями отличается лучшей питкостью. Если вы решите готовить на такой воде – она убережет вашу посуду от накипи. Показатели жесткости, щелочности, содержания железа контролируются оператором каждые четыре часа. Неотъемлемый этап подготовки воды – дезинфекция, ее здесь проводят с помощью ультрафиолетовых ламп, которые не изменяют состав воды. УФ-лучи проникают внутрь клеток вредоносных микроорганизмов и разрушают их изнутри. Мы используем только такой метод. Также воду можно очищать при помощи хлора, но это придает жидкости специфический запах. Бывает, используют ионы серебра, правда в промышленных масштабах этот метод очень затратный.



Здесь воду добывают из собственной скважины, в отличии от некоторых других производителей, которые могут в качестве «артезианской» продавать водопроводную очищенную воду.

Порой такая вода может быть некачественной, и для очистки, бывает, используют даже хлорирование. А артезианская вода сама по себе чище, плюс ее делают еще чище и мягче в соответствии с жесткими внутренними требованиями. К тому же, на предприятии используют трубы из нержавеющей стали.

Артезианская вода из лидских скважин используется не только для розлива в бутылки, но и при приготовлении напитков, кваса и пива. От забора из скважины до поступления в цех розлива проходит около часа.

Лаборатория: сотня тестов в день и право вето

По лаборатории нас водит инженер по качеству Анастасия Волосюк. До того, как отправить воду в цех розлива, ее проверяют в лаборатории. Раз в неделю контролируют параметры сырой воды из скважины, ежедневно – из емкостей хранения и распределительной сети. Готовую продукцию для проверки берут из начала, середины и конца каждой партии. Воду проверяют по многим показателям: органолептическим (внешний вид, запах, цвет, мутность), физико-химическим (электропроводимость, жесткость, щелочность, pH-тест, содержание железа) и микробиологическим (содержание вредных веществ).



Поскольку артезианская вода (сама по себе довольно чистая) сразу после поступления из скважины проходит обработку на участке водоподготовки, то в лаборатории воду проверяют на соответствие заявленным характеристикам. На этикетке указаны параметры щелочности, жесткости и минерализации - вот они и должны быть в норме.



При нас проводят измерение жесткости: в зависимости от того, какой объем раствора «Трилон-Б» пришлось затратить на цитрование, рассчитывается показатель жесткости. Человеку, далекому от химии, мало что понятно: он видит лишь, как меняется цвет раствора. Но специалист лаборатории сразу понимает, выдерживаются ли параметры.

Все производство работает только с разрешения лаборатории. А она выполняет до сотни анализов в день – проверяет воду из скважины и воду из бутылок, купажи для напитков и сусло для пива на разных стадиях брожения и т.п. Если вода из скважины показывает несоответствие по каким-либо параметрам, то линии розлива останавливают, продукцию утилизируют, ищут причину несоответствия нормам и на участке водоподготовки корректируют параметры очистительных систем.



Цех розлива: 15 минут на «полный круг»

Основное «движение» - в буквальном смысле слова – происходит в цехе розлива. В бункер засыпают ПЭТ-преформы: прямо здесь из них выдуют бутылки. Автомат выравнивает все преформы горлышками вверх и отправляет в ротационную машину, в которой и происходит выдувание. При температуре 112° одновременно выдуваются восемь бутылок, производительность автомата – 12 тысяч емкостей в час.



Выдувной аппарат составляет единый механизм с разливным конвейером. Но вода из скважины, прежде чем попасть в бутылки, проходит пастеризацию. Ее в течение полуминуты нагревают до 85°, а потом охлаждают до 9° и отправляют в буферную емкость вместимостью около 500 литров. А уже из нее вода отправляется на разливной конвейер. Три секунды – и полулитровая бутылочка полна воды. Здесь же бутылки закупоривают и обмывают снаружи проточной водой.



Рядом с конвейером – испытательный пост: оператор проверяет, чтобы свежевыдутая емкость соответствовала параметрам. Пол-литровая бутылка для газированной воды должна выдерживать давление в 9,3 бар в течение 13 секунд – и она без проблем его выдерживает. Проверяем запас прочности: еще 13 секунд при давлении в 13,8 бар, затем давление продолжает нарастать со скоростью 0,68 бар в секунду. При давлении 17,71 бар бутылка взрывается.

С помощью раскаленных струн пустую бутылку разрезают на три части и взвешивают их по отдельности: так можно убедиться, что бутылка выдулась равномерно и стенки разных частей имеют нужную толщину. Донышко весит 3,8 грамма, середина – 3,95 грамма, верхняя часть – 13,06 грамма.



Со штанги высотой 1,8 метра оператор сбрасывает закупоренную бутылку с водой на металлическое основание. Бутылка, конечно, деформируется, но не разрывается: пробка сидит прочно. Некоторые из этих тестов оператор выполняет раз в четыре часа, другие – ежечасно.

После налива и укупорки все бутылки проходят и автоматический контроль. Устройство на конвейере следит за объемом налитой воды и за высотой посадки пробки (если сидит высоко – значит, недокручена). Дефектные бутылки автомат «отстреливает» в урну. Таких бракованных бутылок может быть до 1% от всего объема.



Затем по длинному-длинному конвейеру все бутылки отправляются в сушильный шкаф.





Итак, бутылки доехали до сушильного шкафа. Здесь они обсыхают после промывки, и разогретым до 140° клеем к ним приклеивают этикетки. Во время этой операции бутылка вращается, и щетки разглаживают края. Одна бобина вмещает от 10 до 30 тысяч этикеток (чем меньше объем бутылки, тем меньше размер наклейки и тем больше их помещается в рулоне). Здесь же незаметной глазу струей краски на горлышко бутылки наносят дату производства.





Следующий автомат составляет бутылки группами: три ряда по четыре бутылки в каждом, - и отправляет на упаковывание в термоусадочную пленку. Нагретая до 200° пленка плотно обхватывает бутылки. По очередному длинному конвейеру упаковки едут в соседний цех – там работает паллетизатор. Он слоями выстраивает упаковки с водой на поддон – всего шесть слоев, в каждом по 18 упаковок на 12 бутылок каждая, - итого 1.296 бутылок, или 648 литров артезианской воды. Поддон со слоями бутылок тоже укутывается термоусадочной пленкой и отправляется на склад.



От момента, когда в бункер засыпают ПЭТ-преформы, до момента, когда погрузчик готов увезти паллеты, проходит 15-20 минут. Производительность линии – до 12 тысяч литров воды в час. Во время нашего визита на завод партию артезианской воды как раз завершали разливать. За 16 часов по бутылкам разлили около 70 тысяч литров воды.

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