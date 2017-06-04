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Тепло, но дождливо. Погода в Могилеве на неделю

05.06.2017 09:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Погода в Могилеве на неделе будет теплой, но дождливой. При этом обещают и солнечные деньки. Столбик термометра будет колебаться в районе 20-градусной отметки. По предварительным данным, в выходные по сравнению с буднями погода не изменится.


Фото: Михаил Копычко, vk.com/mihail.kopychko

Сегодня, 5 июня, днем будет до +20°С, дождливо, ветер — порывистый, до 10 м/с.

Вторник обещает быть солнечным и теплым — до +19°С.

Первая половины среды, 7 июня, будет теплой и солнечной. Максимальная температура воздуха составит +21°С. Вечером прогнозируют дождь и грозу.

Дождливой будет и первая половина четверга. Ветер будет порывистым, до 14 м/с. Столбик термометра опустится до +18°С. К вечеру дождь утихнет, но будет пасмурно.

В пятницу, 9 июня, прогнозируют неустойчивую погоду — с небольшими дождями, грозами, временными прояснениями, а также порывистым ветром. Это будет самый холодный день недели: максимальная температура воздуха составит +16°С.

 
Теги: Могилев
 
 
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В четверг прогнозируют сильный порывистый ветер.

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