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Погода в Гродно и области на неделю: дожди, ветер, грозы и туман

05.06.2017 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Предстоящая неделя будет дождливой, прохладной и туманной. Максимальная температура днем не будет превышать +20 °C. В среду — грозы, а в субботу — туман. О погоде в регионе сообщает Республиканский гидрометеоцентр.


Фото: Станислав Коршунов, носит иллюстративный характер

В понедельник, 5 июня, утром сплошная облачность, возможен дождь. Днем и вечером — перменнная облачность, без осадков. Температура воздуха днем +18…20 °C. Вечером — +15…17 °C.

Во вторник, 6 июня, переменная облачность, утром туман, видимость — 400−600 метров. Днем — облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем +18…20 °C.

В среду, 7 июня, утром температура будет +14…16 °C. Днем — +18…20 °C. С утра синоптики обещают переменную облачность и туман, а вот днем — сильный дождь с грозами. Будет ветрено — порывы до 12 м/c.

В четверг, 8 июня, переменная облачность, утром — ясно, днем — дожди. Температура воздуха днем составит +17…19 °C.

В пятницу, 9 июня, ночью — ясно. Днем — сплошная облачность, возможен дождь и грозы. Температура воздуха прогреется всего до +16…18 °C.

В выходные в регионе будет сплошная облачность и дожди. Утром в субботу синоптики обещают туман. Температура воздуха днем — +17…19 °C.

Погода в Гродно и области.

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Теги: Гродно
 
 
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Предстоящая неделя будет дождливой, прохладной и туманной. Максимальная температура днем не будет превышать +20 °C. В среду - грозы, а в субботу - туман.

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