Выпил и поехал домой. Подбробности гибели рыбака, тело которого нашли в машине в реке Мухавец

По словам очевидцев незадолго до своей гибели 44-летний житель Жабинки , тело которого обнаружили в реке 31 мая, употреблял спиртные напитки. Об этом сообщили TUT.BY в Брестском областном совете ОСВОД.

Согласно предварительной информации, 19 мая мужчина употреблял спиртное на берегу реки. Ближе к вечеру он собрался ехать на своей машине домой. Отдыхающие, видя состояние рыбака, пытались забрать у него ключи, чтобы помешать сесть за руль транспортного средства. По данным ОСВОДа около 22.00, когда люди разъехались, рыбак завел машину и въехал в воду.

Когда мужчина не появился дома, родственники обратились в милицию. 31 мая тело пропавшего без вести водолазы-спасатели обнаружили в реке Мухавец в 70 метрах от моста со стороны деревни Щеглики, сообщали ранее в Следственном комитете.

Купание в реке Пина в пьяном виде закончилось трагедией и для жителя Пинска. Пьяный мужчина не справился с течением. Спасатели вытащили его на берег, несколько минут проводили реанимационные мероприятия, а затем передали прибывшим медикам. Сотрудники «скорой» 40 минут боролись за жизнь пинчанина, но спасти его так и не удалось.