Проктолог: все наши страхи прячутся в кишечнике

"Блажен, кто рано поутру имеет стул без принуждения, тому все блага по нутру и все доступны наслаждения", — эти строки приписывают Пушкину, как и факт, что классик русской литературы страдал геморроем. За 200 лет мало что изменилось. Человечество не сумело победить геморрой. Скорее напротив, сменив образ жизни на более сидячий, оно сделало его своим постоянным заболеванием. Кандидат медицинских наук, врач-проктолог медицинского центра "ЛОДЭ" Дмитрий Гребенников рассказал корреспонденту Sputnik Светлане Лицкевич, что за последние годы его пациенты сильно помолодели.

- На прием приходят и студенты, и молодые люди до 30. Чем выше тревожность в обществе, тем чаще люди страдают болезнями кишечника. Впрочем, это не только геморрой, но и анальные трещины, свищи, парапроктиты и различные воспалительные заболевания прямой и толстой кишки. Это все отражение наших отношений с материальным миром.

Болезни определяет характер

— Помимо того, что вы занимаетесь проктологией, вы еще и психоаналитик. Как связаны болезни кишечника с нашей психикой?

- Мы все телесны. Наше тело — это наше бессознательное. И если страдает тело, значит, есть какие-то мысли, установки, программы, которые повлияли на это. Нет ни одной болезни, которая проявилась бы по другой причине, кроме психологической. Даже любая травма, случайный порез — это все трансформация бессознательных процессов. Есть, конечно, большое количество факторов, предрасполагающих к заболеванию. Но все равно причину стоит искать в голове, в душе, если хотите.

— В психологии есть такой термин "анальный характер" — как он соотносится с болезнями?

- Зигмунд Фрейд вывел теорию, согласно которой у детей на 2-3 году жизни наступает анальная фаза развития психики. У ребенка формируются определенные ощущения, связанные с актом дефекации. Он начинает получать от этого процесса удовольствие. Некоторые дети могут специально засиживаться на горшке, растягивая этот процесс, другие начинают изучать каловые массы на ощупь — у них ведь еще нет чувства отрицания, только любопытство. И если в этот момент начать ругать ребенка, одергивать и стыдить, у него может возникнуть фрустрация. Прерванная энергия либидо может сублимироваться или перейти в "реактивное образование", формируя специфические черты "анального характера".



© Pixabay Люди, которые живут на экваторе, практически не страдают болезнями кишечника, потому что едят в основном растительную пищу

Во взрослом возрасте, если человек начинает испытывать тревоги, похожие на те, которые он испытал в детстве, в 2-3 года, происходит регресс психики, который не осознается, и проявляются паталогические черты характера. Если же фрустрации не происходит, то с возрастом у человека все равно это желание инфантильного удовольствия от раздражения анальной эрогенной зоны трансформируется в какие-то качества характера — например, в бережливость, аккуратность, упрямство. Как крайний вариант возникает скрупулезность, дотошность, ворчливость, склонность к насилию. Человек становится аккуратистом, педантом. Характер получается весьма специфический: такие люди критически настроены к окружающим, болезненно привязаны к своей семье, и если там что-то "не срастается", они будут мстительны и жестоки. Нередко у людей с анальным характером есть склонность к гомосексуализму.



© Sputnik / Констанция Ждановская Островский: мы не плодим инвалидов - мы возвращаем нормальную жизнь

— А можно ли по чертам характера определить склонность к заболеваниям?

— Конечно. Наше тело может сказать о нашем характере все. Если говорить про проктологические заболевания, геморрой позволят предположить, что человека преследуют страхи. И чаще всего это боязнь за материальную составляющую жизни. Между копчиком и прямой кишкой находится важный энергетический центр, так принято считать в ведической культуре. Там живут страхи. Ведь наш копчик — это рудимент хвоста. А что делает животное, когда ему страшно? Поджимает хвост, закрывая анус.

Если вы постоянно испытываете чувство неосознаваемой тревоги, этот центр обедняется энергией, потому что вся энергия идет на баланс психики. Энергию недополучают внутренние органы, относящиеся к этому центру-задний проход, прямая кишка, левая половина кишечника. Многие мои пациенты приходят на фоне острого стресса, чаще всего связанного с деньгами — долгов, кредитов, разорения.

Геморрой как символ нашей жизни

— Как часто человеку, который особо не жалуется на свое самочувствие, надо бывать у проктолога?

— Учитывая, что здоровых людей у нас нет — есть только необследованные, после 30 лет, я считаю, каждый должен бывать у проктолога раз в год. Сейчас геморрой очень помолодел. Среди моих пациентов полно студентов, сотрудников IT-сферы, офисных работников. Большинство людей проводят свой рабочий день за компьютером, а это не очень хорошо. Начинается застой крови в малом тазу — одна из основных причин геморроя. Если пациент придет ко мне на ранней стадии, можно скорректировать болезнь, пересмотрев образ жизни. В данном случае рецепт прост: меньше сидеть, побольше двигаться, кушать побольше продуктов, богатых клетчаткой, выпивать около двух литров чистой воды, ну и работать над своим психологическим состоянием, безусловно. Учится не реагировать на стрессы, не драматизировать.



© Sputnik / Виктор Толочко Доктор Гребенников уверен - после 30 лет даже здоровый человек раз в год должен бывать у проктолога

— Для современного офисного работника, который не просто испытывает стресс — зачастую он в нем живет, рецепты мало выполнимые…

— Главная профилактика — работайте со своей ментальностью. Для этого нужно немного, всего 3 условия — увидеть и признать, что есть проблема, захотеть измениться и попросить помощи. У кого угодно, хоть молитву прочитать. Обязательно появится информация, появятся люди, которые смогут вам помочь.

Ведь большинство пациентов не задаются вопросом "откуда у меня это". Вроде бы все мы испытываем нервные стрессы. Но кто-то с ними что-то может сделать, а кто-то — нет. Важно, чтобы человек при первых симптомах задумался о том, что надо пересмотреть в жизни. Наша медицина организована так, что здоровый человек никому не выгоден — ни врачу, ни фармацевту. Порой проще болеть, чем сделать что-то в своей жизни, чтобы выздороветь.

— Проктолог — не самый популярный у населения специалист, но все же — когда надо записываться к вам на прием?

- В первую очередь — если появились неприятные ощущения. От дискомфорта до боли в области прямой кишки, кишечника. Если появились паталогические примеси — кровь, слизь, гной, припухлости в области заднего прохода. Тем, кто планирует беременность, у кого онкологические заболевания толстого кишечника были у близких родственников, чей возраст больше 50 лет, заказать талон к проктологу надо из профилактических соображений.



© Sputnik Игорь Чабаненко В одном из российских санаториев поставили бронзовый памятник клизме, но проктолог советует не слишком увлекаться этой процедурой

— В нашей повседневной жизни слово геморрой стало одним из ключевых. Любую проблему, которую непросто решить, мы называем именно этим словом.

- Острый геморрой — это действительно одна сплошная проблема. Не зря в современном русском языке это слово стало символом постоянных достающих проблем. При этом заболевании невозможно жить полноценной жизнью, а при хроническом геморрое ситуация не лучше — постоянные боли, мучения. Но не стоит повторять это слово слишком часто. Мы сами продуцируем свои болезни.



© Sputnik / Марина Серебрякова Олег Руммо: каждый мой пациент идет за мной всю жизнь

Впрочем, есть немало заболеваний кишечника, которые встречаются все чаще. Например, достаточно грозное состояние — дивертикулярная болезнь толстой кишки. При слабости мышечной оболочки толстого кишечника начинают выпячиваться маленькие грыжи через стенку кишки — дивертикулы. Причиной может быть как наследственность, недостаточность соединительной ткани, так и частые запоры, переполненность кишечника газами. Болезнь может сопровождается воспалением дивертикулов, в результате может развиться кровотечение или перфорация. И здесь выход только один — оперировать. Чтобы избежать подобного, надо правильно питаться, следить за регулярностью стула. А критерий регулярности — это раз, а лучше два раза в сутки, при этом стул должен быть нормального характера и консистенции.

— Можно ли противостоять болезням кишечника, когда значительную часть жизни приходится проводить сидя — на работе, в машине, дома?

- Необходимо. Если у вас сидячая работа, надо делать перерывы каждый час. Обязательно встать, походить, а еще лучше — поприседать, если есть возможность. Еще одно важное условие — нормальное питание, без сухомятки, прием полутора-двух литров жидкости в день. И надо есть как можно больше растительной клетчатки, овощей, фруктов. Люди, которые живут на экваторе, практически не страдают болезнями кишечника, потому что их основная еда — овощи и фрукты. Ну и к стрессам старайтесь относиться философски.



© Pixabay Тем, кто сидит на диетах и проводит процедуры по очищению организма, не стоит забывать про пробиотики

Детокс, клизмы и пробиотики

— Как вы относитесь к модным процедурам по очистке кишечника типа гидроколонотерапии? В последние годы было немало публикаций о том, что они скорее вредны, чем полезны?

- Своим пациентам я даже рекомендую такие процедуры. Конечно, за 5 сеансов этой процедуры ничего существенного в вашем организме не изменится — хронические запоры и колиты не пройдут, все шлаки не вымоются. Но в качестве профилактической процедуры она вполне возможна.



© Sputnik / Виктор Толочко Педиатр Дмитрий Чеснов: чтобы быть здоровым, ребенок должен болеть

— Многие любители диет помогают организму быстрее очищаться при помощи клизм. Не опасно ли ежедневное применение этой процедуры?

- Если это делается не слишком продолжительное время — не дольше месяца, то не опасно. Но такие процедуры надо обязательно дополнять приемом пробиотиков. А вот если человек начинает лечить запоры клизмой — это уже опасно. Во-первых, кишечник отучается работать, развивается синдром ленивого кишечника, а во-вторых необходимо, чтобы специалист выяснил, в чем причина ваших запоров. Ведь они могут быть вторичными, а причина может крыться совсем в другом — в дискинезии верхних отделов желудочно-кишечного тракта, например.

— Не раз слышала мнение, что пробиотические препараты бесполезны. Дескать, пока они пройдут через агрессивную среду желудка, все живые бактерии, содержащиеся в них, погибнут.

- Нет, это не так. Эти препараты на самом деле работают, бактерии благополучно попадают в кишечник. Хотя я должен пояснить: микрофлора у человека — это его природная данность. Когда в кишечник попадают бактерии из капсулы — их задача не расселится в нем, а создать условия, благоприятные для роста собственной микрофлоры. Но одних полезных бактерий недостаточно — должна резвиться моторика, кишечник должен наполняться важными пищевыми волокнами или лактулозой. Так что если у вас нерегулярный стул, проблемы с этим делом — одних пробиотиков недостаточно. Необходимо получить консультацию врача.