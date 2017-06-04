МВД Польши предложило закрыть доступ в страну беженцам-мусульманам

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Миграционная политика Евросоюза в отношении беженцев-мусульман должна быть изменена, заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак в эфире Польского телевидения, комментируя последние теракты в Лондоне.

"Угроза террористических посягательств, которые совершают террористы-мусульмане в Западной Европе — это факт, а не инциденты", — сказал глава МВД.

По его словам, политика мультикультурализма, "потакание политкорректности" в Европе приносит плохие плоды и является уходом от христианства. Министр добавил, что при проработке миграционной политики необходимо в первую очередь делать ставку на европейские ценности, которые происходят от христианской цивилизации.

Блащак также коснулся вопроса участия Польши в программе переселения беженцев, сказав, что это невозможно, так как "может привести к трагическим событиям".

Ранее премьер Польши Беата Шидло заявила, что почти три четверти поляков выступают против приема беженцев, и страна не согласится принимать мигрантов. Однако глава правительства подчеркнула, что Польша не против помогать беженцам "удаленно" посредством участия в различных гуманитарных проектах.

Комментируя теракт в Лондоне, который произошел в минувшее воскресенье, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что теракты, произошедшие в стране за неполные три месяца, не связаны между собой, однако их объединяет исламистская идеология.