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Экс-сотрудник банка из Слуцка украл около $100 тыс. и сел на 6,5 лет

05.06.2017 10:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июн — Sputnik. Бывший работник одного из банков Слуцка за хищение двух миллиардов неденоминированных рублей получил шесть с половиной лет колонии и конфискацию имущества, сообщили в понедельник в УВД Миноблисполкома.

Экс-сотрудник банка из Слуцка украл около 0 тыс. и сел на 6,5 лет
© Pixabay
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"Подзаработать" 23-летний банковский служащий хотел в середине минувшего года — тогда он работал специалистом управления розничных продаж. По данным правоохранителей, молодой человек пытался заработать на валютных онлайн-торгах, для чего воспользовался служебным положением и незаконным доступом к информационным системам.

Как рассказали в УВД, молодой человек незаконно увеличивал лимиты овердрафта по кредитным договорам, оформленным на него и его бабушку. Затем он переводил деньги на личные банковские карты, с них — на онлайн-платформу валютных торгов, где и делал ставки.

За два дня таких махинаций молодой человек похитил порядка 100 тысяч долларов. Подозрительные движения средств за рубеж заметила служба безопасности банка, и половину суммы удалось сохранить. Молодой человек пытался "замести следы" и удалить программу овердрафта.

Против экс-банкира возбудили сразу два уголовных дела. Суд назначил ему наказание в виде 6,5 лет лишения свободы и конфискации имущества. Известно также, что у осужденного остались жена и маленький ребенок.

 
Теги: Минск
 
 
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Бывший сотрудник банка хотел заработать на валютных онлайн-торгах и воспользовался своим служебным положением.

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