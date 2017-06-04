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Дожди, кратковременные дожди, грозы. Прогноз погоды на неделю

05.06.2017 11:07 — Новости Общества | Tut.by  
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На текущей неделе будет тепло. Однако без сильных дождей и гроз не обойдется. Самой «мокрой», согласно прогнозу, обещает быть среда. Об этом TUT.BY сообщил начальник службы метеорологических прогнозов Гидромета Минприроды Дмитрий Рябов.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Во вторник будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура ночью +7...13°С, днем +20...25°С, по югу страны до +27°С.

Среда обещает стать самым дождливым днем на этой неделе. Ночью по юго-западу, днем на большей части республики пройдут кратковременные дожди, утром и днем в Брестской, Гродненской, Минской областях сильные дожди, грозы. Температура ночью от +8°С по северо-востоку до +17°С по юго-западу страны; днем +17...24°С, по юго-востоку до +29°С.

В четверг, 8 июня, ночью атмосферный фронт еще сохранит свое влияние преимущественно по северо-востоку страны, где и пройдут дожди, местами сильные дожди, грозы. Днем будет поступать неустойчивая воздушная масса с Балтийского моря, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Температура ночью +8...15°С, днем +17...24°С.

В пятницу ночью по северу, днем по северо-западной половине республики кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура ночью +8...15°С, днем +16...21°С, по юго-западу до +25°С.

По прогнозам синоптиков, в выходные дни без зонтов также не обойтись: на большей части республики пройдут кратковременные, грозовые дожди.

Температура воды в реках и водоемах несколько понизилась и составляет +13-20°C. В ближайшие дни на реках будет отмечаться спад уровней воды, в результате чего на Днепре у Жлобина уровень воды опустится ниже отметки, при которой возникает затруднение в работе речного транспорта.

На понедельник, 5 июня, напомним, по стране объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра: во многих районах страны ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

 
 
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По прогнозам синоптиков, в выходные дни без зонтов также не обойтись: на большей части республики пройдут кратковременные, грозовые дожди.

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