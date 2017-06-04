Больше месяца совы устраивают ночные концерты жителям минской Малиновки

Минчанин Андрей Киселев живет в высотке по улице Есенина, 99. Рядом с его домом детский сад. В саду растут елки. И вот уже больше месяца как только темнеет, с елок доносится «цив-цив». Концерт устраивают совы.



Одна из ушастых сов, которые поселились в Малиновке. Фото: @v_lihtorovich.

— Было уже поздно, и в звездном небе я увидел птицу, которая летит в сторону сада, — Андрей вспоминает, как впервые заметил пернатых соседей. — Сразу обратил внимание на крылья — удлиненные и овальные, как раз такие, как бывают у сов.

Позже мужчина понял, что не ошибся: на елке недалеко от их дома сидели три одинакового размера совенка.

— Они небольшие где-то со среднего цыпленка, на цыпочках перепрыгивали с ветки на ветку и порхали между елками, — рассказывает собеседник. — А птица, которую я увидел первой, скорее всего, мама, она летает и приносит им корм.

Птиц, говорит собеседник, приметить сложно, а вот услышать — нет. Как только наступает ночь, они начинают петь.

— И так до рассвета, но оно не мешает, когда тепло, мы даже окна не закрываем, — описывает ситуацию мужчина. — Рядом с нашим домом вишня, и лет десять мы вешаем на ней кормушку. Всю зиму подкармливаем воробьев, голубей. А потом даже соколок жить рядом повадился. Но чтобы совы?! 17 лет у нас здесь квартира, но таких соседней я увидел тут впервые. Еще подумал: «Ничего себе у нас местечко».

Хотя, по словам орнитологов, совы для Минска не редкость. Обычно в городе обитает 4−5 видов этих птиц. В основном воробьиный сыч, мохноногий сыч, серая неясыть и самая распространенная — ушастая сова.

— Мы постоянно получаем сообщения от людей, которые встречают их в городе. В этом году сов уже видели в парке Павлова, возле Чижовка-арены, в Лошицком парке, — перечисляет Семен Левый, специалист по природоохранным вопросам организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны». — Минск для них комфортный город. Здесь меньше пернатых хищников, а также крупных сов, которые опасны для той же ушастой совы. Конечно, есть и другие угрозы — те же вороны, но с другой стороны они дают совам гнезда, которые те сами не строят.