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Витеблянин с телефона-автомата "заминировал" здание УВД
05.06.2017 11:59 — Новости Общества | Tut.by
Пятидесятилетний житель Витебска 4 июня с телефона-автомата «заминировал» здание УВД,
В 19.30 в дежурную службу УВД по линии «102» с телефона-автомата на улице Жесткова, 8 позвонил неизвестный и заявил: если ему не вернут деньги, то здание управления на проспекте Фрунзе, 41а взорвется.
Здание УВД и прилегающую территорию обследовала саперно-пиротехническая группа в/ч 5524. Взрывных устройств и взрывоопасных предметов специалисты не обнаружили.
Камеры видеонаблюдения возле телефона-автомата запечатлели звонившего мужчину, Вскоре сотрудники районного отдела Департамента охраны задержали его.
Известно, что в момент звонка мужчина не был пьян. Проводится проверка.
По данному факту проводится проверка.
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Известно, что в момент звонка мужчина не был пьян. Проводится проверка.
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