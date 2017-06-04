Пятидесятилетний житель Витебска 4 июня с телефона-автомата «заминировал» здание УВД, сообщает пресс-служба милиции региона.

В 19.30 в дежурную службу УВД по линии «102» с телефона-автомата на улице Жесткова, 8 позвонил неизвестный и заявил: если ему не вернут деньги, то здание управления на проспекте Фрунзе, 41а взорвется.

Здание УВД и прилегающую территорию обследовала саперно-пиротехническая группа в/ч 5524. Взрывных устройств и взрывоопасных предметов специалисты не обнаружили.

Камеры видеонаблюдения возле телефона-автомата запечатлели звонившего мужчину, Вскоре сотрудники районного отдела Департамента охраны задержали его.

Известно, что в момент звонка мужчина не был пьян. Проводится проверка.



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