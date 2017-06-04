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Витеблянин с телефона-автомата "заминировал" здание УВД

05.06.2017 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Пятидесятилетний житель Витебска 4 июня с телефона-автомата «заминировал» здание УВД, сообщает пресс-служба милиции региона.

В 19.30 в дежурную службу УВД по линии «102» с телефона-автомата на улице Жесткова, 8 позвонил неизвестный и заявил: если ему не вернут деньги, то здание управления на проспекте Фрунзе, 41а взорвется.

Здание УВД и прилегающую территорию обследовала саперно-пиротехническая группа в/ч 5524. Взрывных устройств и взрывоопасных предметов специалисты не обнаружили.

Камеры видеонаблюдения возле телефона-автомата запечатлели звонившего мужчину, Вскоре сотрудники районного отдела Департамента охраны задержали его.

Известно, что в момент звонка мужчина не был пьян. Проводится проверка.

По данному факту проводится проверка.
Читать полностью: http://www.belta.by/incident/view/zhitel-vitebska-s-telefona-avtomata-zaminiroval-zdanie-uvd-251035−2017/
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Теги: Витебск
 
 
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Известно, что в момент звонка мужчина не был пьян. Проводится проверка.

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