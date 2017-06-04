Минздрав опубликовал список противопоказаний к занятиям спортом

МИНСК, 5 июн — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало список медицинских противопоказаний к занятиям спортом, соответствующее решение ведомства опубликовано в понедельник.



© Sputnik Игорь Зарембо Минздрав озвучил новую позицию по лекарствам

Минздрав внес изменения в предыдущий список противопоказаний для занятий спортом, действовавший в Беларуси на протяжении нескольких лет.

Комментарий относительно изменений в документе нет, однако можно заметить, что по многими заболеваниям допуск к спортивным занятиям решается индивидуально с учетом особенностей течения болезней.

Список заболеваний, при которых противопоказаны спортивные нагрузки, опубликован на 46 страницах, туда включены многие заболевания — от аутизма и шизофрении до миопии, менингита или ожирения. С полным перечнем можно ознакомиться в официальном документе .

К слову, вскоре у Минздрава, Минобразования и Минспорта пройдет совместная коллегия — ведомства будут решать, как мотивировать молодежь заниматься спортом, а также обсудят актуальные вопросы развития молодежного спорта в Беларуси.