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Минздрав опубликовал список противопоказаний к занятиям спортом

05.06.2017 12:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 июн — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало список медицинских противопоказаний к занятиям спортом, соответствующее решение ведомства опубликовано в понедельник.

Минздрав опубликовал список противопоказаний к занятиям спортом
© Sputnik Игорь Зарембо
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Минздрав внес изменения в предыдущий список противопоказаний для занятий спортом, действовавший в Беларуси на протяжении нескольких лет.

Комментарий относительно изменений в документе нет, однако можно заметить, что по многими заболеваниям допуск к спортивным занятиям решается индивидуально с учетом особенностей течения болезней.

Список заболеваний, при которых противопоказаны спортивные нагрузки, опубликован на 46 страницах, туда включены многие заболевания — от аутизма и шизофрении до миопии, менингита или ожирения. С полным перечнем можно ознакомиться в официальном документе.

К слову, вскоре у Минздрава, Минобразования и Минспорта пройдет совместная коллегия — ведомства будут решать, как мотивировать молодежь заниматься спортом, а также обсудят актуальные вопросы развития молодежного спорта в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Перечень заболеваний, с которыми занятия спортом должны быть ограничены, перечислен на 46 страницах.

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