11-летний слонимчанин стал чемпионом Беларуси по тайскому боксу и поедет на первенство Европы

Слонимский кикбоксер Илья Шпак стал чемпионом Беларуси по кикбоксингу и завоевал право представлять Беларусь на молодежном первенстве Европы в Македонии. Чемпионат Беларуси по кикбоксингку прошел в Полоцке второго июня.



Фото: из личного архива

Это не первое достижение талантливого спортсмена. Так, в феврале 2016 года он одержал уверенную победу на чемпионате Беларуси по тайскому боксу среди детей. Выступал тогда Илья в категории «Кадеты» — среди юниоров 10−12 лет.

А в августе того же года юный спортсмен взял бронзу на молодежном чемпионате мира по тайскому боксу, который проходил в Бангкоке.

— Благодаря своей победе Илья получил шанс поехать в Македонию на первенство Европы. Илья входит в состав сборной команды Республики Беларусь. Я не перестаю повторять, что Илья очень способный и мы им гордимся, — рассказал TUT.BY тренер спортсмена Виктор Березовский.