ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

11-летний слонимчанин стал чемпионом Беларуси по тайскому боксу и поедет на первенство Европы

05.06.2017 12:56 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Слонимский кикбоксер Илья Шпак стал чемпионом Беларуси по кикбоксингу и завоевал право представлять Беларусь на молодежном первенстве Европы в Македонии. Чемпионат Беларуси по кикбоксингку прошел в Полоцке второго июня.


Фото: из личного архива

Это не первое достижение талантливого спортсмена. Так, в феврале 2016 года он одержал уверенную победу на чемпионате Беларуси по тайскому боксу среди детей. Выступал тогда Илья в категории «Кадеты» — среди юниоров 10−12 лет.

А в августе того же года юный спортсмен взял бронзу на молодежном чемпионате мира по тайскому боксу, который проходил в Бангкоке.

— Благодаря своей победе Илья получил шанс поехать в Македонию на первенство Европы. Илья входит в состав сборной команды Республики Беларусь. Я не перестаю повторять, что Илья очень способный и мы им гордимся, — рассказал TUT.BY тренер спортсмена Виктор Березовский.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слонимский кикбоксер Илья Шпак стал чемпионом Беларуси по кикбоксингу и завоевал право представлять Беларусь на Первенстве Европы в Македонии.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Гродно безбилетник ударил водителя автобуса: возбуждено уголовное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика