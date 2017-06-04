|
11-летний слонимчанин стал чемпионом Беларуси по тайскому боксу и поедет на первенство Европы
05.06.2017 12:56 — Новости Общества | Tut.by
Слонимский кикбоксер Илья Шпак стал чемпионом Беларуси по кикбоксингу и завоевал право представлять Беларусь на молодежном первенстве Европы в Македонии. Чемпионат Беларуси по кикбоксингку прошел в Полоцке второго июня.
Это не первое достижение талантливого спортсмена. Так,
А в августе того же года юный спортсмен взял бронзу на молодежном чемпионате мира по тайскому боксу, который проходил в Бангкоке.
— Благодаря своей победе Илья получил шанс поехать в Македонию на первенство Европы. Илья входит в состав сборной команды Республики Беларусь. Я не перестаю повторять, что Илья очень способный и мы им гордимся, — рассказал TUT.BY тренер спортсмена Виктор Березовский.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Слонимский кикбоксер Илья Шпак стал чемпионом Беларуси по кикбоксингу и завоевал право представлять Беларусь на Первенстве Европы в Македонии.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии