В Гродно безбилетник ударил водителя автобуса: возбуждено уголовное дело

Водитель автобуса № 15 на конечной остановке «Улица Врублевского» проверял наличие проездных документов у пассажиров. Один из них, на просьбу водителя показать талон, ударил сотрудника автобусного парка в лицо, а потом убежал. Все произошло 23 мая, а в минувшую пятницу по данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.





Сейчас устанавливается личность злоумышленника. Инцидент попал на запись салонного видеорегистратора, Уголовное дело возбуждено по статье «Насилие в отношении должностного лица».

Безбилетнику грозит штраф или исправительные работы, или лишение свободы до пяти лет.