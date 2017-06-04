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В Гродно безбилетник ударил водителя автобуса: возбуждено уголовное дело
05.06.2017 12:50 — Новости Общества | Tut.by
Водитель автобуса № 15 на конечной остановке «Улица Врублевского» проверял наличие проездных документов у пассажиров. Один из них, на просьбу водителя показать талон, ударил сотрудника автобусного парка в лицо, а потом убежал. Все произошло 23 мая, а в минувшую пятницу по данному факту было возбуждено уголовное дело,
Сейчас устанавливается личность злоумышленника. Инцидент попал на запись салонного видеорегистратора, Уголовное дело возбуждено по статье «Насилие в отношении должностного лица».
Безбилетнику грозит штраф или исправительные работы, или лишение свободы до пяти лет.
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Водитель автобуса № 15 на конечной остановке "Улица Врублевского" проверял наличие проездных документов у пассажиров. Один из них, на просьбу водителя показать...
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