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В Гродно безбилетник ударил водителя автобуса: возбуждено уголовное дело

05.06.2017 12:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Водитель автобуса № 15 на конечной остановке «Улица Врублевского» проверял наличие проездных документов у пассажиров. Один из них, на просьбу водителя показать талон, ударил сотрудника автобусного парка в лицо, а потом убежал. Все произошло 23 мая, а в минувшую пятницу по данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.


Сейчас устанавливается личность злоумышленника. Инцидент попал на запись салонного видеорегистратора, Уголовное дело возбуждено по статье «Насилие в отношении должностного лица».

Безбилетнику грозит штраф или исправительные работы, или лишение свободы до пяти лет.

 
 
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Водитель автобуса № 15 на конечной остановке "Улица Врублевского" проверял наличие проездных документов у пассажиров. Один из них, на просьбу водителя показать...

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