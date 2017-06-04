Билеты в Минский зоопарк подорожали с 6 до 9 рублей с 1 июня. С чем это связано и что включает в себя стоимость посещения, рассказал агентству « Минск-Новости » заместитель директора учреждения Александр Сафронов.



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— Зоопарк — это большое слаженное хозяйство, которое требует больших денежных затрат, — отмечает Сафронов. — Нужно оплачивать коммунальные расходы. Особенно велики они по павильону «Экзотариум», в котором нужно круглый год поддерживать определенную влажность, температуру 27−28 градусов. Большие затраты приходятся на 7-метровый работающий водопад. В зоопарке живет много теплолюбивых животных (например шимпанзе, мартышки-гусары, мангусты, попугаи ара, какаду и другое), которые должны содержаться зимой в отапливаемых помещениях.

В зоопарке растет поголовье животных, в том числе хищных. С прошлого года в учреждении живут 2 белых льва, 7 енотовидных собак, 5 волков. Звери на отсутствие аппетита не жалуются — в день на корм всем хищникам, живущим в зоопарке, уходит около 150 килограмм нежирной говядины.

— Мы надеемся на понимание наших посетителей, — отмечает начальник зоотехнического отдела Татьяна Ильясова-Кононова. — Ведь цены, в том числе на корма, электроэнергию, воду, постоянно растут. А зарплаты у сотрудников весьма символические.

По словам собеседницы, во всем мире зоопарки находятся на дотациях.

— Одних кормов для животных в Минском зоопарке уходит на 450 тысяч рублей в год, — говорит Ильясова-Кононова. — За год наши подопечные съедают около 50 тонн говядины, 12 тонн фруктов, 60 тонн сена, 15 тонн свежих веток. Не говоря уже о зарплатах сотрудникам, строительстве, ремонте и других важных нуждах.

Например, вольеры приходится постоянно ремонтировать. В поведении зверей преобладают инстинкты. Те же мангусты любят в стенках дырки делать — всю штукатурку в некоторых домиках разломали. Хищники, например волки, делают подкопы, которые нужно закладывать камнями, бревнами, засыпать песком. Птицы ведут себя не менее активно — их домики также требуют частого ремонта.

Говоря о планах, собеседница отмечает, что хотелось бы расширить вольеры веткорпуса для хищных животных, реконструировать старую территорию зоопарка, в том числе отремонтировать мостик у озера с водоплавающими птицами, который уже четыре года закрыт. Много старых вольеров, которые требуют реконструкции.

— Отдельная статья расходов — аквариумы, — говорит специалист. — Нужно закупать специальные тесты для воды, морскую соль. Последняя стоит недешево, к тому же в Беларуси ее не продают — приходится заказывать из Москвы или Петербурга.

И еще, говоря о цене, нужно отметить тот факт, что, когда построили «Экзотариум», входной билет стоил 6 рублей. С тех пор цена не поднималась. Хотя после этого в зоопарке отрылся уникальный, но весьма затратный по содержанию морской аквариум. Здесь представлены морские звезды и ежи, рыбы-кузовки, удильщики, мягкие и жесткие кораллы и другие удивительные обитатели мирового океана.

Как отмечает собеседница, в зоопарке планируют расширить любимое место детей — контактную площадку. В частности увеличить видовое содержание животных. Сейчас здесь живут около 20 камерунских коз, овец. Планируют заселить хорьков, морских свинок, кроликов. Это тоже расходы, потребуется закупать сетку, доски.

Зоопарк постоянно расширяется, предлагает новые услуги, экскурсии, открывает новые экспозиции. Здесь проводят много акций, например, на 23 февраля, 8 марта, 1 июня делали мужчинам, женщинам и детям соответственно бесплатный вход. Растет и количество посетителей. Если в 2010 году учреждение посетили около 498 тысяч человек, то в 2014 году — более 810 тысяч. Миллионный рубеж посещаемости зафиксирован в 2015-м. По словам собеседницы, это достижение зоопарка, показатель его успешной работы. А о хорошем содержании животных говорит то, что звери и птицы постоянно размножаются.