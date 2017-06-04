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Лавров назвал условия дальнейшего продвижения ЕАЭС

05.06.2017 12:51 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Эффективность дальнейшего развития и продвижения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в мире зависит от слаженности действий и взаимной открытости стран - членов объединения. Об этом на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Исходим из того, что от слаженности действий евразийской пятерки, их взаимной открытости во многом зависит эффективность дальнейшего продвижения ЕАЭС на мировой арене», - сказал он, отметив, что объединение уже добилось впечатляющих успехов «в деле формирования общего рынка с универсальными правилами для экономических операторов».

Также российский дипломат заметил, что усиление информационной работы для повышения авторитета ЕАЭС находится в числе «безусловных приоритетов».

 
 
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Глава МИД России в разговоре с белорусским коллегой подчеркнул, что страны объединения должны продвигаться в сторону взаимной открытости и развивать внешние...

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