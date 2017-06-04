Лавров назвал условия дальнейшего продвижения ЕАЭС

Эффективность дальнейшего развития и продвижения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в мире зависит от слаженности действий и взаимной открытости стран - членов объединения. Об этом на встрече со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС .

«Исходим из того, что от слаженности действий евразийской пятерки, их взаимной открытости во многом зависит эффективность дальнейшего продвижения ЕАЭС на мировой арене», - сказал он, отметив, что объединение уже добилось впечатляющих успехов «в деле формирования общего рынка с универсальными правилами для экономических операторов».

Также российский дипломат заметил, что усиление информационной работы для повышения авторитета ЕАЭС находится в числе «безусловных приоритетов».