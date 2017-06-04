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Из СИЗО КГБ вышли фигурант «дела патриотов» и соратник Статкевича
05.06.2017 13:30 — Новости Общества | БДГ
КГБ отпустил под подписку о невыезде еще одного фигуранта «дела патриотов» и соратника политика Николая Статкевича, которого обвинили в якобы перевозке «коктейлей Молотова» перед Днем Воли.
Странное и до сих пор официально не имеющее никаких подробностей дело о «боевиках», которые готовили массовые беспорядки и создали вооруженное формирование, получило свое продолжение. Из СИЗО под подписку о невыезде 2 июня был отпущен один из фигурантов, Андрей Белявский.
Также ранее на свободу вышел соратник оппозиционного политика Николая Статкевича по оргкомитету Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Сергей Кунцевич. Именно его обвиняли перед Днем Воли в перевозке «коктейлей Молотова». После освобождения Кунцевич рассказал, что в СИЗО КГБ его пытали электрошокером, чтобы узнать, где находится Николай Статкевич.
Тогда белорусское телевидение показало несколько устрашающих сюжетов о том, что провокатор привез к Академии Наук аппаратуру и бутылки с зажигательной смесью, а КГБ распространил комментарий:
«В автомобиле обнаружены звукоусиливающая аппаратура, провода, микрофон, картонные коробки с десятками бутылок, наполненных жидкостью с запахом горючей смеси и фетилями из ветоши. Как установлено, Сергей Кунцевич - сторонник Белорусского национального конгресса, инициатором которого является Николай Статкевич», - рассказали тогда с экранов ТВ.
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КГБ отпустил под подписку о невыезде еще одного фигуранта «дела патриотов» и соратника политика Николая Статкевича, которого обвинили в якобы перевозке...
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