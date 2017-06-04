Из СИЗО КГБ вышли фигурант «дела патриотов» и соратник Статкевича

КГБ отпустил под подписку о невыезде еще одного фигуранта «дела патриотов» и соратника политика Николая Статкевича, которого обвинили в якобы перевозке «коктейлей Молотова» перед Днем Воли.

Странное и до сих пор официально не имеющее никаких подробностей дело о «боевиках», которые готовили массовые беспорядки и создали вооруженное формирование, получило свое продолжение. Из СИЗО под подписку о невыезде 2 июня был отпущен один из фигурантов, Андрей Белявский.

Также ранее на свободу вышел соратник оппозиционного политика Николая Статкевича по оргкомитету Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) Сергей Кунцевич. Именно его обвиняли перед Днем Воли в перевозке «коктейлей Молотова». После освобождения Кунцевич рассказал, что в СИЗО КГБ его пытали электрошокером, чтобы узнать, где находится Николай Статкевич.

Тогда белорусское телевидение показало несколько устрашающих сюжетов о том, что провокатор привез к Академии Наук аппаратуру и бутылки с зажигательной смесью, а КГБ распространил комментарий:

«В автомобиле обнаружены звукоусиливающая аппаратура, провода, микрофон, картонные коробки с десятками бутылок, наполненных жидкостью с запахом горючей смеси и фетилями из ветоши. Как установлено, Сергей Кунцевич - сторонник Белорусского национального конгресса, инициатором которого является Николай Статкевич», - рассказали тогда с экранов ТВ.

Сайт spring96.org сообщает о том, что число оставшихся под стражей фигурантов скандального дела составляет 14 человек. Им предъявлены обвинения в подготовке массовых беспорядков и создании вооруженного формирования.

Напомним, что недавно был отпущен на свободу из СИЗО-1 в Минске задержанный по делу «Белого легиона» руководитель бобруйского клуба «Патриот» Николай Михальков, ранее был освобожден его сын. С обоих были сняты обвинения.

21 марта президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что правоохранители задержали боевиков с оружием, которые провоцировали массовые беспорядки. Заявление Лукашенко о предстоящей вооруженной провокации вызвало замешательство официальных лиц и удивление экспертов. Однако затем последовали аресты , в том числе членов военно-патриотического клуба «Патриот», оппозиционной организации «Молодой фронт» и прекратившего свою деятельность «Белого легиона».

По «горячим следам» КГБ возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч.3 ст.293 УК РБ) – наказывается арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок до трех лет. Затем в отношении фигурантов было возбуждено новое уголовное дел .

Генерал-лейтенант милиции в отставке Мечислав Гриб убежден, что все происходящее – акт устрашения, а «боевики» стали легальным прикрытием для подавления социальных протестов . Также не исключено, что создается база для торга политзаключенными.