Замначальницу управления торговли горисполкома в Могилеве подозревают во взяточничестве

Заместителя бывшей начальницы управления торговли Могилевского горисполкома задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело. Чиновницу, как и ее экс-начальницу, также подозревают в коррупции, сообщили в областном управлении Следственного комитета.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Бывшую начальницу управления торговли задержали в марте 2017 года . Следствие считает, что она не раз принимала взятки от представителей сферы торговли за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию. Например, от директора частного предприятия она получила взятку за рассмотрение и согласование в кратчайший срок решения по установке новой конструкции вместо существующего павильона общественного питания.

Расследование уголовного дела продолжается, и у следствия появились данные, на основании которых в коррупции заподозрили и заместителя чиновницы, находящейся под следствием.

Замначальницу управления торговли горисполкома также обвиняют в систематическом получении взяток от представителей различных субъектов хозяйствования за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию, а также в покровительстве и попустительстве по службе.

По данным следствия, заместитель оказывала покровительство субъектам хозяйствования, которые торговали без соответствующего разрешения, не принимала никаких мер реагирования за допущенные нарушения правил торговли, выявленные в ходе проведения мониторинга.

Расследование обоих уголовных дел продолжается.