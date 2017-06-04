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Замначальницу управления торговли горисполкома в Могилеве подозревают во взяточничестве
05.06.2017 13:38 — Новости Общества | Tut.by
Заместителя бывшей начальницы управления торговли Могилевского горисполкома задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело. Чиновницу, как и ее экс-начальницу, также подозревают в коррупции,
Бывшую начальницу управления торговли
Расследование уголовного дела продолжается, и у следствия появились данные, на основании которых в коррупции заподозрили и заместителя чиновницы, находящейся под следствием.
Замначальницу управления торговли горисполкома также обвиняют в систематическом получении взяток от представителей различных субъектов хозяйствования за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию, а также в покровительстве и попустительстве по службе.
По данным следствия, заместитель оказывала покровительство субъектам хозяйствования, которые торговали без соответствующего разрешения, не принимала никаких мер реагирования за допущенные нарушения правил торговли, выявленные в ходе проведения мониторинга.
Расследование обоих уголовных дел продолжается.
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