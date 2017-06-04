ЕСПЧ обязал не высылать чеченскую семью беженцев, которая 16 раз пыталась проехать в Польшу

Европейский суд по правам человека вмешался в ситуацию с чеченской семьей, которая неоднократно пыталась пересечь белорусско-польскую границу. Об этом сообщил TUT.BY юрист миссии помощи беженцам Human Constanta в Бресте Никита Матющенков.



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2 июня семья чеченских беженцев из четырех человек в 16-ый раз выехала утренним поездом из Бреста в Тересполь. Очередной отказ в принятии документов на получение убежища мог для них обернуться высылкой из страны в Россию, так как они находились на территории Беларуси более трех месяцев, пояснили в Human Constanta . В тот же самый день миссия направила в суд обращение по поводу ситуации с семьей.

«Они приехали в Тересполь и за 40 минут до того, как поезд должен был вернуть их в Брест, суд принял решение. Семью вернули в Брест, но через полтора часа они сели на следующий поезд (взяв ответ из ЕСПЧ — TUT.BY) в Тересполь и тогда их оставили (приняли документы на получение статуса беженца — TUT.BY)», — сообщил Никита Матющенков.

По данным юриста, из Тересполя семью направили в распределительный центр в Бялой Подляске. Как сообщает Human Constanta, суд обязал польское правительство не высылать из Польши семью вынужденных мигрантов как минимум до 16 июня — до выяснения обстоятельств. Польские власти также должны ответить на ряд вопросов, как о процедуре принятия заявлений на предоставление убежища, так и о конкретной ситуации с чеченской семьей.

Миссия Human Constanta впервые обратилась в ЕСПЧ с подобным запросом.

«Это беспрецедентное решение в практике суда. Туда обращаются, когда все средства национальной правовой защиты уже исчерпаны. В данном случае, видимо, суд посчитал, что механизм обжалования решений польских пограничников для искателей убежища не эффективен. <…> Одно из условий, по которым суд может принять срочные меры, является демонстрация того, что есть угроза здоровью и жизни заявителя. В нашем запросе в суд это было отражено», — отметил Никита Матющенков.

По словам собеседника, на сегодняшний день в Бресте проживает около 60 семей транзитных беженцев. Каждый день десятки людей едут на поезде в польский Тересполь , чтобы получить убежище, но подавляющее большинство получает штамп с отказом во въезде и высылается обратно в Брест. В день ответа из ЕСПЧ, 2 июня, из примерно 70 человек, которые ехали в поезде Брест-Тересполь, заявление приняли только у одной семьи.

Волонтерская Миссия помощи беженцам Human Constanta начала свою работу в белорусском приграничном городе Брест в сентябре 2016 года. Миссия оказывает мигрантам консультационную и гуманитарную поддержку.