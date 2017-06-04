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Координатора стрит-арт-проекта Signal Олега Ларичева снова будут судить за мелкое хулиганство

05.06.2017 14:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Сегодня в Минске будут судить Олега Ларичева, координатора стрит-арт-фестиваля Urban Myths. Минчанину грозит наказание по статье 17.1 КоАП «мелкое хулиганство».


Олег Ларичев. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сообщения о задержании графитиста Олега Ларичева появились в соцсетях. Молодой человек в своем аккаунте в твитере написал, что его задержали с девушкой, в ночь с 3 на 4 июня, с краской и трафаретом.


Скриншот с сообщениями о задержании в твитере.

В суде Октябрьского района Минска подтвердили, что к ним поступило дело об административном нарушении по статье 17.1 КоАП. Судебное заседание назначено на сегодня, на 14.15.

Олег Ларичев — координатор белорусского стрит-арт сообщества SIGNAL, организатор фестиваля Urban Myths, который посещали уличные художники из разных стран.

В конце апреля его уже судили по такой же статье — за мелкое хулиганство. А в начале апреля в подъезде дома его избили неизвестные.

В последние месяцы в Минске появился ряд остросоциальных граффити и постеров: колючая проволока на изображении, символизирующем дружбу Минска и Москвы, наклейки «зеленых человечков» и аппликации с портретами экс-главы Минтруда и соцзащиты Марианны Щеткиной, министра внутренних дел Игоря Шуневича и командира столичного ОМОНа Дмитрия Балабы. Авторы постеров с изображениями чиновников и «зеленых человечков» неизвестны. На днях на странице сообщества Signal Project, куда входит и Ларичев, было размещено объявление о том, что необходима помощь авторам данного проекта.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске будут судить Олега Ларичева, координатора стрит-арт-фестиваля Urban Myths. Минчанин проходит по статье 17.1 КоАП "мелкое хулиганство".

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