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Координатора стрит-арт-проекта Signal Олега Ларичева снова будут судить за мелкое хулиганство
05.06.2017 14:02 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня в Минске будут судить Олега Ларичева, координатора стрит-арт-фестиваля Urban Myths. Минчанину грозит наказание по статье 17.1 КоАП «мелкое хулиганство».
Сообщения о задержании графитиста Олега Ларичева появились в соцсетях. Молодой человек в своем аккаунте в твитере написал, что его задержали с девушкой, в ночь с 3 на 4 июня, с краской и трафаретом.
В суде Октябрьского района Минска подтвердили, что к ним поступило дело об административном нарушении по статье 17.1 КоАП. Судебное заседание назначено на сегодня, на 14.15.
Олег Ларичев — координатор белорусского стрит-арт сообщества SIGNAL, организатор фестиваля Urban Myths, который посещали уличные художники из разных стран.
В конце апреля его уже
В последние месяцы в Минске появился ряд остросоциальных граффити и постеров:
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Сегодня в Минске будут судить Олега Ларичева, координатора стрит-арт-фестиваля Urban Myths. Минчанин проходит по статье 17.1 КоАП "мелкое хулиганство".
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