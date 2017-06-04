Когда жажда наживы заглушает инстинкт самосохранения: один из черных копателей в Минском районе в прямом смысле слова жил на пороховой бочке, другой — возил в машине гранату, которая могла разорваться в любой момент. На что готовы пойти «кладоискатели» ради денег?

Уникальный танк





Дмитрия соседи иначе как народным умельцем не называли. Знали, что 46-летний витеблянин и в столярном деле мастер, и в железках-шестеренках толк знает: не раз помогал местным жителям ремонтировать машины. «Золотые руки!» — восхищались они и рекомендовали друг другу бывшего заводчанина.

Дмитрий вместе с поисковым отрядом по заказу историко-культурного комплекса «Линия Сталина» занимался поиском оставшихся со времен Великой Отечественной войны техники и оружия, помогал их реставрировать. Именно в кругу единомышленников витеблянин в 1998-м познакомился с жителем Заславля Алексеем. Поисковому отряду повезло: он нашел под Лепелем нечто особенное — танк «БТ-7», утонувший еще в 1941 году. Когда «бэтэшку» подняли из болота, ее сохранность поразила. На своих местах оказались не только болты-гайки и все инструменты. Сохранились бензин в баках, снаряды в ящиках и полные диски патронов! «БТ-7», который и сейчас участвует в постановочных сражениях на «Линии Сталина», оказался уникальным в мировом масштабе. Еще бы! Танк — настоящий раритет, в прекрасном состоянии… Этой находкой Алексей и Дмитрий настолько гордились, что даже спустя 18 лет рассказывали о ней взахлеб. Правда, уже не другим любителям военной техники, какими являлись сами, а сотрудникам Следственного комитета по Минской области. Ведь в 2016 году выяснилось, что Алексей и Дмитрий не только активные участники поискового отряда известного историко-культурного комплекса, но и… «черные копатели». Далеко не все свои находки они передавали на «Линию Сталина». Часть из них Дмитрий умело реставрировал, а Алексей столь же талантливо продавал. Поговаривают, что и обнаруженный «БТ-7» подельники планировали пристроить в руки щедрого коллекционера. Но по каким-то причинам не смогли.

Жизнь на пороховой бочке





Зато реализация более мелкого товара — винтовок, пистолетов, гранат и патронов времен Великой Отечественной — шла прекрасно. Постепенно маленький «бизнес» стал единственным источником дохода для обоих, позволявшим содержать свою семью. Схема у Алексея и Дмитрия с годами отработалась до автоматизма: первый, как правило, «товар» поставлял (хотя случались у подельников и совместные вылазки на боевые места), второй занимался реставрацией. Надо сказать, народный умелец к работе подходил серьезно. Регулярно посещал музеи, где выставляли оружие, как две капли воды похожее на принесенное Алексеем. Внимательно осматривал его, запоминал. А дома по образцу аккуратно воссоздавал необходимые элементы. Так, например, у винтовок появились новые выструганные и лакированные приклады. Вытачивал «левша» и недостающие металлические части оружия. Делал это столь искусно, что оно в результате оказывалось пригодным к стрельбе, о чем свидетельствует заключение экспертов.





Продавал товар Алексей. Он искал коллекционеров и организовывал покупку. Затем делил деньги, причем нечестно. По договоренности с Дмитрием доход должен был делиться пополам. На деле напарник получал лишь четверть суммы. Большая часть оседала в кошельке Алексея. Деньги это, надо сказать, немалые. В России за пулемет Дегтярева «ДП-27», изъятый при обыске, коллекционеры готовы отдать от 700 до 1 000 долларов.

Кроме того, обнаружилось, что витеблянин подвергал себя и семью реальной опасности. Не только товар, но и все, необходимое для его реставрации, он хранил у себя дома. В том числе и порох для патронов. Около 1 кг было насыпано в бочку, которую Дмитрий спрятал в котельной. Но самый большой схрон вскрыли во дворе. Витеблянин складывал оружие, патроны и лимонки в большой ящик, зарывал его в землю и поверх парковал авто. Алексей, кстати, о своей безопасности тоже не слишком заботился.

— После осмотра лимонок, которые он перевозил в своем автомобиле в момент задержания, наши сотрудники выяснили: в одной из них чека была уже наполовину выдернута. То есть при любом резком движении машины, например, на ухабе, она могла взорваться, — рассказывает следователь по особо важным делам отдела по расследованию преступлений против собственности следственного управления УСК по Минской области Александр Снытко.

Покупатели





Отреставрированное Дмитрием оружие попало в руки как минимум двух белорусских коллекционеров. Один из них — минчанин, ставший после ДТП инвалидом. Мужчина передвигается с трудом, что, однако, не помешало ему купить винтовку Мосина (как подозревают сотрудники правоохранительных органов — для незаконной охоты). Минчанин же утверждает, что приобрел оружие исключительно для забавы — время от времени стрелять по жестяным банкам на даче.

Еще одним покупателем Алексея стал предприниматель из Жодино. Успешный бизнес позволял мужчине регулярно пополнять домашнюю коллекцию исторического оружия, а также боевых гранат. К слову, на вопрос следователя, для чего они, предприниматель внятно ответить не смог. В доме бизнесмена и его родителей обнаружили целый арсенал: нарезное и гладкоствольное оружие, патроны к нему, взрывчатые вещества. Кроме того, оказалось, что 38-летний жодинец и сам «черный копатель».

Бумажный вопрос





Почему так вышло, что «черные копатели» не один год промышляли в Беларуси, будучи замеченными правоохранителями? Ведь в 2015 году указом Президента археологическое наследие страны защитили от разворовывания, ужесточив закон. Сейчас, например, использовать металлоискатели и другие технические средства для поиска артефактов можно только в официальных археологических экспедициях. И уж, конечно, найденное запрещено продавать, покупать, дарить, менять и делать предметом залога.

— У Алексея на руках имелся документ, подтверждающий, что он мог выполнять работы по заказу историко-культурного комплекса «Линия Сталина». Даже если бы его остановили на дороге сотрудники ГАИ или милиции, и нашли в машине оружие времен Великой Отечественной войны, их наличие было легко объяснить, — говорит Александр Снытко. — Чтобы доказать, что Дмитрий и Алексей не только копатели, но и предприниматели, нам пришлось применить особые методы работы. Какие — тайна следствия.

В марте суд города Жодино признал виновным Алексея по ч. 2 и 3 ст. 295, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 295 УК Беларуси и приговорил к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества. Дмитрий получил 5 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима с конфискацией имущества без лишения права занимать определенные должности. Жодинского бизнесмена осудили также по ч. 2 и ч. 3 ст. 295 УК Беларуси и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии усиленного режима без конфискации имущества. Минчанин получил по этой же статье 4 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и без конфискации имущества. Однако с таким наказанием группа «поисковиков» не согласна. Кассационная жалоба на решение суда уже подана.

Справочно: У черных копателей правоохранители нашли целый арсенал: три пистолета-пулемета системы Шпагина образца 1941 г. («ППШ»), пулемет Дегтярева «ДП-27» («Дегтярев пехотный образца 1927 г.»), две винтовки и карабин конструкции Мосина образца 1891/1830 гг., два немецких карабина конструкции Маузера 98К, множество гранат «Ф-1» (с взрывателями и без них) и патронов различных калибров.