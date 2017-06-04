ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Россия и Беларусь создадут единое миграционное пространство

05.06.2017 15:01 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Россия и Беларусь подготовили план по созданию единого миграционного пространства, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров белорусским коллегой Владимиром Макеем, передает ТАСС.

«Уже согласован и выносится на утверждение Совета министров Союзного государства план мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшую трехлетку», - заявил Лавров.

Собрание народов
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом заявил министр иностранный дел РФ Сергей Лавров, подчеркнув, что страны придерживаются одинаковых взглядов на международные проблемы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
деньги и стволы. На что готовы пойти "кладоискатели" ради денег?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика