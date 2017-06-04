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Россия и Беларусь создадут единое миграционное пространство
05.06.2017 15:01 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Россия и Беларусь подготовили план по созданию единого миграционного пространства, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров белорусским коллегой Владимиром Макеем, передает
«Уже согласован и выносится на утверждение Совета министров Союзного государства план мероприятий по формированию единого миграционного пространства на ближайшую трехлетку», - заявил Лавров.
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