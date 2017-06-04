В Гродно сезон летних концертов открыли выступлениями на балконе в старом городе

Каждую среду в первый месяц лета в Гродно будут проходить концерты музыкантов Гродненской филармонии. Послушать музыку можно будет во дворике Музея истории религии. А до этого артисты решили провести необычный концерт, выступив на одном из старинных балконов в центре города.





Музыканты играли на саксофоне, контрабасе и гитаре. Мини-концерт был бесплатным, а зрителями стали прохожие, которые с интересом останавливались около здания послушать звуки классической музыки.

















Подобные мероприятия проходили в Гродно еще три года тому назад. Тогда организаторы обещали повторить необычный концерт, однако, несмотря на то, что зрителям идея пришлась по душе, музыканты больше на старинные балконы до этих выходных не выходили.