ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно сезон летних концертов открыли выступлениями на балконе в старом городе

05.06.2017 16:28 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Каждую среду в первый месяц лета в Гродно будут проходить концерты музыкантов Гродненской филармонии. Послушать музыку можно будет во дворике Музея истории религии. А до этого артисты решили провести необычный концерт, выступив на одном из старинных балконов в центре города.


Музыканты играли на саксофоне, контрабасе и гитаре. Мини-концерт был бесплатным, а зрителями стали прохожие, которые с интересом останавливались около здания послушать звуки классической музыки.





Подобные мероприятия проходили в Гродно еще три года тому назад. Тогда организаторы обещали повторить необычный концерт, однако, несмотря на то, что зрителям идея пришлась по душе, музыканты больше на старинные балконы до этих выходных не выходили.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Музыканты играли на саксофоне, контрабасе и гитаре. Мини-концерт был бесплатным, а зрителями стали прохожие, которые с интересом останавливались около здания...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Россия и Беларусь создадут единое миграционное пространство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика